Концерт ДДТ в Ереване перенесен на осень - Mediamax.am

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Концерт ДДТ в Ереване перенесен на осень


Фото: https://chelny-biz.ru/


Ереван /Медиамакс/. Концерт группы ДДТ в Ереване, запланированный на 14 июня, переносится на 9 ноября 2024 года.

Организаторы концерта заявили, что «решение принято в связи с временными техническими трудностями, которые мы стремимся разрешить для обеспечения лучшего качества шоу».

 

«Мы понимаем ваше разочарование, но хотим заверить вас, что концерт обязательно состоится. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны на новую дату. Обладатели билетов, которым не подойдет новая дата концерта, могут подать заявку на возврат средств по электронной почте tickets@ddt2024.am», - говорится в сообщении.

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