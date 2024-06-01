Концерт ДДТ в Ереване перенесен на осень

Ереван /Медиамакс/. Концерт группы ДДТ в Ереване, запланированный на 14 июня, переносится на 9 ноября 2024 года.

Организаторы концерта заявили, что «решение принято в связи с временными техническими трудностями, которые мы стремимся разрешить для обеспечения лучшего качества шоу».

«Мы понимаем ваше разочарование, но хотим заверить вас, что концерт обязательно состоится. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны на новую дату. Обладатели билетов, которым не подойдет новая дата концерта, могут подать заявку на возврат средств по электронной почте tickets@ddt2024.am», - говорится в сообщении.