Джованни Гуайта: «Беседуя с родителями умирающих детей, вспоминаю слова Гарегина I»

25 лет назад студент Духовной академии Русской Православной Церкви Джованни Гуайта решил издать книгу диалогов с видным священнослужителем. Главной целью было поговорить «обо всем» и сделать это искренне.

Найти такого собеседника было непросто. После случайной встречи с Католикосом всех армян Гарегином I, молодой священнослужитель понял, что искал именно его.

Книга «Католикос Всех Армян Гарегин I. Беседы с Джованни Гуайтой» переведена с французского оригинала на английский, русский, итальянский, восточноармянский и западноармянский языки.

В этом году была переиздана русская версия книги. На презентации, организованной отделом арменоведения посольства Армении в России, Джованни Гуайта вспомнил свою первую встречу с католикосом Гарегином I и их долгие беседы.

Писатель и журналист Александр Архангельский вместе с режиссером Татьяной Сорокиной собираются снять в 2023 году в Армении документальный фильм «Родина», главным героем которого станет именно Джованни Гуайта. Для съемок фильма ведется сбор средств, присоединиться к которому можно по этой ссылке:

«Беседуя с родителями умирающих детей, вспоминаю слова Католикоса Гарегина, сказанные им 25 лет назад»

В то время я стажировался в Санкт-Петербуржской Духовной академии Русской Православной церкви и намеревался писать книгу из диалогов с каким-то видным представителем Русской Православной церкви. У меня были разные замыслы, даже какие-то наброски. Я понимал, что выбор собеседника очень важен, потому что мы будем беседовать обо всем - личные вопросы о вере и неверии, о жизни собеседника, вопросы, который себе задает каждый человек - о смысле страдания, о том, почему мы находимся на этом свете, к чему нам стремиться, вопросы о церкви, о ее внутренних проблемах, о том, как она должна соотносится со светской культурой, с миром экономики, политики. Я понимал, что надо найти интересного собеседника, который говорил бы действительно так, как оно есть, а не так, как надо показывать. Мне было очень сложно найти подходящего человека.

Когда на международной конференции я познакомился с Гарегином I, понял, что, наверное, это и есть тот самый собеседник, которого я ищу, и именно с ним мне бы хотелось поговорить.

Я предложил ему свой замысел, и он согласился. Я признался ему, что Армянскую церковь знаю не очень хорошо. На это Католикос ответил, что это не проблема – он предоставит мне библиографию, и через какое-то время можем встретится и начать нашу совместную работу

Гарегин I и Джованни Гуайта

В результате получилась очень «пестрая» книга, где говорится обо всем. Я получил очень честные ответы по поводу, например, карьеризма и власти в церкви, экуменизма, о том, почему православные так боятся этого слова. Самые красивые места в книге, как мне кажется, это главы, где Католикос рассказывает о себе, о том, какие у него отношения с Богом, с Иисусом Христом, что означает быть не только епископом, а просто христианином, как следовать за Господом и т. д.

Очень красивы слова о страдании, о смысле страдания. Часть моего служения проходит в детском хосписе. Это замечательное, но очень сложное служение, потому что каждую неделю имеешь дело с умирающими детьми, и это самое страшное, что может быть. И довольно часто разговаривая с родителями этих умирающих детей, я вспоминаю слова, которые сказал мне Католикос Гарегин 25 лет назад. Очень многие родители не имеют представления о том, кто такой католикос, даже слова такого никогда не слышали, но те мудрые слова, которые он говорил тогда о смысле страдания, о смерти, оказывается, весьма актуальны до сих пор.

Сначала мы встречались в Эчмиадзине и записывали наши беседы одну за другой. Так было записано примерно 70 процентов книги. Потом наступили дни страстной седмицы, и мы вынуждены были прекратить работу. Потом, увы, начались первые проявления той страшной болезни, от которой он впоследствии скончался. Однако тогда ни он, ни я ничего не знали об этом. Мы как раз должны были записать главу о страдании, представьте себе такое удивительное совпадение. В предыстории я написал о том, что если бы тогда я знал об этой болезни, то не стал бы его спрашивать: «Какое духовное завещание Вы хотите оставить?». Или: «Что бы вы сказали человеку, который только что узнал о том, что неизлечимо болен?». Но получилось так, что книга действительно стала духовным наследием Гарегина Первого.

«Вдохновителем последующих книг также был Католикос Гарегин Первый»

Вдохновителем последующих моих книг был также Католикос Гарегин Первый.

Когда вышла книга наших бесед на французском языке, я написал ему благодарственное письмо, прислал первые экземпляры и написал о своих планах на будущее. Через какое-то время Католикос позвонил мне и сказал, что книга замечательная. Он сказал также, что прочитал о моих планах, но у него также есть планы относительно меня: скоро будет праздноваться 1700 летие крещения Армении, и он хотел бы написать книгу об этом, но понимает, что вряд ли сможет сделать это. Предложил поработать вместе. Я не знал, что ответить и сказал, что подумаю. К сожалению, очень скоро его не стало. И вспоминая его слова и его желание, я подумал – не попробовать ли мне самому написать эту книгу?

Джованни Гуайта

Еще более серьёзно изучив историю Армянской церкви, я написал свою вторую книгу: «1700 лет верности». Когда изучаешь историю Армении, не можешь равнодушно пройти мимо такой тяжелой страницы, как Геноцид. И я написал свою третью книгу, посвященную Геноциду армян - свидетельство очевидца, офицера турецкой армии немца Армина Вегнера. За ней последовала четвертая книга - также свидетельство очевидца, но на сей раз, араба, глубоко верующего мусульманина, который написал в 1915 году свое свидетельство, чтобы доказать, что ислам не виновен в том, что делали турки, причиной был крайний турецкий национализм, а отнюдь не религия.

«Моя национальность как армянина только тогда наполняется смыслом, когда я нахожусь в контакте, в общении с людьми другой национальности»

Прошло 25 лет, многое изменилось - изменились Армения, Россия, изменился весь мир и я сам, но никогда не забуду тот опыт, который я приобрел во время работы с Католикосом и то, как много дало мне общение с ним.

В метро я думал - о чем можно поговорить сегодня, и нашел замечательное место в книге, которое удивительно актуально. Я задаю ему вопрос: «Вы жили в разных странах - в Сирии, Ливане, Англии, Иране, Соединенных Штатах, в Армении. Что дали Вам эти народы и их культура?».

Вот что ответил мне Гарегин I:

«Богатство многообразия подобно мозаике, разные цвета которой находясь в гармонии, создают красоту, как в симфонии, когда звуки различных инструментов соединяются в одну мелодию. Все культуры, с которыми я познакомился в своей жизни, обогатили мою личность, и я бы сказал, помогли очистить во мне армянина. Будучи крепкими узами связанным со свой страной, я никогда не был националистом в узком смысле этого слова именно благодаря соприкосновению с культурами народов, среди которых жил. Глубоко убежден, что контакты между народами и их культурами очень важны. Диалог культур, о котором так часто сегодня говорят, прокладывает путь к миру и благополучию человечества. Думаю, что конец нашего века отличается от его начала. Сегодня мы должны ясно сознавать, что война и изоляция ни к чему не ведут, что мир, согласие, сотрудничество составляют счастье человечества. Человеческие ценности не заключены внутри только одной культуры, абсолютизация которой ведет к катастрофе.

Часто думаю о человечестве, о богатстве и гармоничном многообразии, о том, какую красоту даровал нам Бог на этой планете, которая подобна саду с множеством различных деревьев. Будь деревья одного вида, красота бы исчезла. Моя национальность как армянина только тогда наполняется смыслом, когда я нахожусь в контакте, в общине с людьми другой национальности. И я надеюсь, что люди третьего тысячелетия будут глубже осознавать значение единства народов. Единства в его многообразии, в котором не будет места противостоянию, напряжённости, часто провоцируемой из узко политических соображений»․

Лусине Гарибян