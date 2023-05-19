Ереванский коньячный завод не прекращал экспорт в Россию - Mediamax.am

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Ереванский коньячный завод не прекращал экспорт в Россию


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Ереван /Медиамакс/. Согласно нашим источникам на Ереванском коньячном заводе, растиражированная 18 мая в прессе информация о приостановлении экспорта армянского коньяка ARARAT в Россию, не соответствует действительности.

Ереванский коньячный завод продолжает работу в штатном режиме, выполняя во всех странах все свои обязательства перед всеми партнерами и тысячами армянских виноградарей, сообщили источники.

 

Сделанное ранее заявление Перно Рикар о приостановлении бизнеса на территории Российской Федерации предполагает, что компания PR Rouss, которая является партнером ARARAT в России, в ближайшие месяцы завершит свою деятельность. Тем временем, Ереванский коньячный завод остается привержен принципу обеспечения непрерывной доступности своей продукции потребителю.

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