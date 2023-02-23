Наталья Нечаянная: «Армения - это страна, где людям не насрать»

Представляем вашему вниманию рассказ переехавшей из России в Армению Натальи Нечаянной о реальной истории, приключившейся с ней в Ереване. Пунктуация и орфография автора сохранены.

у меня топографический кретинизм. это такая проблема, когда, чтобы запомнить маршрут, нужно пройти по нему примерно 600 раз. если на 601 раз ничего не изменится, от точки А в точку Б получится добраться без проблем. если где-то в середине пути появится новый магазин, сразу все. маршрут изменился, место совершенно новое, мозг срочно активирует режим «заблудиться в трех соснах».

я 10 лет жила в Москве, а сейчас живу в Ереване. при топографическом кретинизме так делать не нужно. если у вас такое расстройство, лучше находиться на одном месте с младенчества и до гроба. желательно сразу родиться у офиса компании «Эппл», чтобы вырасти, устроиться туда и от безысходности стать Стивом Джобсом.

так вот. недавно в малознакомом городе Ереван я шла из магазина домой и у меня разрядился телефон.

время — 10 вечера. на улице темень. все дома сливаются в одинаковое незнакомое пятно. по-армянски я знаю два слова: барев дзес.

холодно. падает снег. в моей сумке остывает еда из кулинарии. мозг радостно генерирует картинку, как я замерзаю насмерть, а уличные собаки подбегают к сумке с едой и заодно съедают мое лицо.

и вот в разгар паники где-то вдали я вижу 4 армянских подростка с собакой.

а тут нужен дисклеймер.

я ненавижу подростков.

подростки — мои самые нелюбимые люди во всем мире. они красивые. они модно одеты. они разговаривают какими-то словами, которые я узнаю только через 2 года. если сказать подростку «кринж», он скривится и скажет, что говорить «кринж» — это кринж. короче, на фоне подростков я сразу чувствую себя престарелым лохом, и это ощущение мне не нравится.

но выбора не было. подхожу к детям. робко говорю: «барев дзес! извините, пожалуйста, вы говорите по-русски? я заблудилась, телефон выключился, ожидаю смерти. может быть, у вас есть навигатор?».

и дальше начинается сцена из моих кошмаров. подростки быстро-быстро говорят на армянском. идет какое-то шевеление. все достают телефоны, потом выключают их. собака бегает кругами. подростки смеются. и я отчетливо, без малейших сомнений понимаю, что они смеются надо мной.

и тут самый красивый из них (все армянские пацаны красивые, но этот был просто сатанински красивым) говорит.

- у нас нет навигаторов, поэтому мы сейчас обойдем с вами все дома на районе, пока не найдем нужный. идите за нами.

мысленно много раз называю себя подлым чмом и иду за детьми. мы бесконечно поднимаемся в гору и спускаемся с горы. мне дают чей-то телефон, чтобы я написала единственному человеку, которого знаю в Армении.

я пишу: privet. eto Natasha. esli ti ne spish, pozvoni na etot contact.

и вот в тот момент, когда я стою с чьим-то телефоном, происходит следующее. мимо проходят две девочки. мы спрашиваем у них, где нужный дом. они не знают, но у одной из девочек есть бабушка, которая может знать. они несутся к ней. параллельно юный глава поисковой операции останавливает машину, плотно набитую людьми. в машине 8 человек. все оживленно обсуждают, как найти дорогу.

то есть расклад такой. стоит потерявшаяся баба с чужим телефоном, которая приехала в Ереван и выучила только слово «здравствуйте». и ЧЕТЫРНАДЦАТЬ армян помогают ей искать домик.

я в этот момент вспомнила историю, которая произошла в моем родном городе, когда мне было 12 лет. я села не на ту маршрутку и приехала не туда. денег на еще один билет не было. и вот я говорю водителю на родном языке в родном Тольятти: «извините, я перепутала маршрутку, можно я позвоню маме с вашего телефона?». и водитель отвечает: «нет».

интересно, что в тот момент мне даже не показалось, что что-то не так. какой-то мутный ребенок просит у водителя сокровище — сотовый телефон. да, ребенок сказал, что он потерялся, но нет ни одной причины, по которой водителю было бы не насрать.

я не осуждаю водителя. я сама много раз была в ситуациях, когда у кого-то беда, а мне насрать. просто именно в этот момент в Ереване я внезапно оказалась в ситуации, когда людям не насрать, — и сложно даже объяснить, насколько это ошеломительное ощущение.

если бы нужно было создать туристический лозунг Армении, я бы так и сформулировала: «страна, где людям не насрать». недавно в Турции было ужасное землетрясение, и Армения отправила в Турцию спасателей и гуманитарную помощь. многие страны помогают Турции, но тут надо немного понимать контекст. в прошлом Турция устроила геноцид армян. само слово «геноцид» появилось после геноцида. масштаб трагедии был настолько огромным, что для события потребовался отдельный термин. Турция поддерживает Азербайджан в блокаде Арцаха. между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. граница Турции и Армении закрыта 20 лет.

то есть нет буквально ни одной причины, почему Армении могло бы быть не насрать. но почему-то, вопреки здравому смыслу, им не насрать.

мы с пацанами еще немного побродили кругами, и они нашли мой дом. меня довели прямо до подъезда, потому что подъездов в доме несколько, и был шанс, что я заблужусь и в них. я отчаянно пыталась совать какие-то шоколадки, но шоколадные благодарности были гневно отвергнуты.

и вот я дошла до дома и подумала еще одну мысль. мир в целом — довольно неприятное говно. тут жестокость, несправедливость, войны, коррупция. тут, в конце концов, в моду снова входят низкие джинсы.

но есть один народ, который противостоит всему этому. в качестве благодарности за добродетель он еще и весь поголовно красивый.

так вот. почему бы нам всем не постараться и срочно не стать армянами? если достоверно известно, что армяне — лучшие люди в мире, надо бросить все дела и немедленно заняться этим вопросом. возможно, у кого-то не получится при жизни, тогда надо попробовать при перерождении.

если я когда-нибудь стану политиком, моя избирательная программа будет простой: «превратим всех людей на свете в армян». и все согласятся, потому что это логично.

и мир сразу станет раем, в котором всем не насрать и все едят гаты.