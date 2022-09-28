Известные российские писатели приедут на Ереванский книжный фестиваль - Mediamax.am

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Известные российские писатели приедут на Ереванский книжный фестиваль


Шамиль Идиатуллин
Шамиль Идиатуллин
Алексей Сальников
Алексей Сальников
Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин

Известные российские писатели с 30 сентября по 4 октября примут участие в Ереванском книжном фестивале.

 

В Ереван, в частности, прибудут автор романов «Авиатор» и «Лавр» Евгений Водолазкин, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, автор романа «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин, многие другие писатели, критики и литературоведы.

Шамиль Идиатуллин Шамиль Идиатуллин

 

30 сентября в 16:00 часов в книжном доме «Зангак» состоится обсуждение «Слово как свидетель: новейшая история в произведениях Шамиля Идиатуллина, Екатерины Манойло и Веры Богдановой». Ведущий - литературный критик Константин Мильчин.

 

1 октября в 13:00 часов в книжном доме «Зангак» пройдет обсуждение «Эволюция взаимоотношений автора и лирического героя в ХХI веке, тенденции и перспективы» с участием Максима Замшева и Алексея Сальникова. Ведущий - Константин Мильчин.

Алексей Сальников Алексей Сальников

 

2 октября в 17:00 часов в концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится обсуждение «Литературная критика: кризис жанра» с участием  Лилит Меликсетян, Евгения Водолазкина, Майя Кучерской, Александр Снегирева․

Евгений Водолазкин Евгений Водолазкин

 

3 октября в 14:30 часов в Российско-Армянском (Славянском) университете состоится обсуждение «Игра в жанр» с участием Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, Мариам Петросян и Арама Пачяна. Ведущая - Лилит Меликсетян.

 

Вся программа мероприятий с участием российских и армянских писателей доступна по данной ссылке.

 

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