«Ногу Свело!» выступит в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 29 июля в Ереване выступит российская группа «Ногу Свело!».
Об этом в видеообращении сообщил лидер группы Максим Покровский.
NOGU SVELO! from 8v8NtS on Vimeo.
Концерт состоится в клубе Platform.
Фото: https://glavclub.com/
Об этом в видеообращении сообщил лидер группы Максим Покровский.
NOGU SVELO! from 8v8NtS on Vimeo.
Концерт состоится в клубе Platform.
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