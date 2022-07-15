«Ногу Свело!» выступит в Ереване - Mediamax.am

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«Ногу Свело!» выступит в Ереване


Фото: https://glavclub.com/


Ереван /Медиамакс/. 29 июля в Ереване выступит российская группа «Ногу Свело!».

Об этом в видеообращении сообщил лидер группы Максим Покровский.

 

NOGU SVELO! from 8v8NtS on Vimeo.

 

Концерт состоится в клубе Platform.

 

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