Noize MC выступит в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 25 июня в Ереване выступит российский музыкант Noize MC.
Организаторы сообщают, что Noize MC исполнит в Ереване свои хиты, а также представит новый альбом «Выход в город».
Концерт состоится в клубе Platform (Сарьяна, 22, вход с улицы Фрика).
Билеты можно приобрести онлайн.
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