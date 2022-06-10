Noize MC выступит в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 25 июня в Ереване выступит российский музыкант Noize MC.

Организаторы сообщают, что Noize MC исполнит в Ереване свои хиты, а также представит новый альбом «Выход в город».

Концерт состоится в клубе Platform (Сарьяна, 22, вход с улицы Фрика).

Билеты можно приобрести онлайн.