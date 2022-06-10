Noize MC выступит в Ереване - Mediamax.am

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Noize MC выступит в Ереване



Ереван /Медиамакс/. 25 июня в Ереване выступит российский музыкант Noize MC.

Организаторы сообщают, что Noize MC исполнит в Ереване свои хиты, а также представит новый альбом «Выход в город».

 

Концерт состоится в клубе Platform (Сарьяна, 22, вход с улицы Фрика).

 

Билеты можно приобрести онлайн.

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