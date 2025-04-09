Миссия ЕС провела 5000 патрулирований

Ереван /Медиамакс/. Расположенная на границе Армении с Азербайджаном Гражданская миссия Европейского союза (EUMA) провела свое 5000-ное патрулирование.
На сайте Службы внешних связей Европейского союза указано, что первое патрулирование было проведено 20 февраля 2023 года.
«Помимо мониторинга, миссия активно взаимодействует с общинами. Патрульные группы регулярно встречаются с местными жителями, выслушивают их и сообщают о ситуации с безопасностью. Патрули посещают школы, где рассказывают о своей миссии и ценностях, на которых она построена. Такой подход помог EUMA укрепить доверие и повысить осведомленность о своей деятельности», - отметили в Службе внешних связей Европейского союза.
Медиамакс отмечает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, посетивший Армению на прошлой неделе, встречался с руководителем EUMA, немцем по национальности Маркусом Риттером.
Главный офис EUMA расположен в Ехегнадзоре, миссия также имеет 6 станций в Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни, Капане, Горисе и Иджеване.
30 января этого года ЕС принял решение продлить мандат EUMA на два года, до 19 февраля 2027 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выражал недовольство миссии Евросоюза и выступал с обвинениями в адрес бывших и нынешних лидеров ЕС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в 2024 году, что готов рассмотреть вопрос о выводе наблюдателей ЕС с демаркированных участков армяно-азербайджанской границы.
Миссия EUMA из 100 наблюдателей была развернута в Армении в феврале 2023 года. В декабре 2023 года министры иностранных дел ЕС приняли решение о расширении состава миссии до 209 наблюдателей. Позднее к миссии присоединился представитель Канады, в ответ на что представители Москвы и Баку заявляли, что EUMA «превращается в миссию НАТО».
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