Россия и Иран подписали соглашение о «крупнейшем инфраструктурном проекте»

Ереван /Медиамакс/. Россия и Иран подписали сегодня соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги «Решт-Астара» в Иране.

Документ был подписан при участии президента Ирана Эбрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина, который присоединился к церемонии по видеосвязи.

Президент Ирана назвал данное соглашение «большим и значительным шагом» и отметил, что данный коридор будет работать в интересах всех стран региона.

Владимир Путин заявил, что иранская железная дорога «Решт-Астара» будет задействована для поставок продовольствия в страны Персидского залива и Африки.

«Реализация проекта «Решт-Астара» - это только начало работы по планомерному наращиванию пропускной способности железнодорожных маршрутов транспортного коридора «Север-Юг». Взаимодействие в контексте создания данного коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту «Север-Юг», - сказал Путин.

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро для реализации проекта «Решт-Астара». Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

Он отметил, что участка между городами Астара и Решт протяженностью 162 км не хватает, чтобы замкнуть полностью железнодорожное сообщение по территории России, Азербайджана и Ирана.

«Как только этот проект будет реализован, у нас будет сквозной маршрут, реализация возможности поставок продукции как транзитом в Европу, так и поставок из России в Персидский залив. По сути дела, это глобальное изменение транспортных логистических маршрутов, крупнейший инфраструктурный проект», - подчеркнул Новак.