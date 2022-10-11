Чавушоглу: Есть согласие по 5 пунктам мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли согласия по основным пунктам мирного договора.

«Достигнута договоренность по основным пунктам: их пять. Среди них признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Остается только их реализовать», - сказал Чавушоглу в интервью TVnet, передает РИА Новости.

По его словам, процесс нормализации отношений с Анкарой и Ереваном и переговоры по мирному договору между Баку и Ереваном не могут протекать независимо друг от друга.