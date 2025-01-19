Рубен Варданян: «Все протоколы с моей подписью - это фальсификация»

Ереван /Медиамакс/. Армянский политзаключённый Рубен Варданян, незаконно содержащийся под стражей в Азербайджане, выступил с обращением (передано через его семью во время еженедельного звонка).

В обращении говорится:

«Хочу обратиться ко всему мировому сообществу, к тем, кому не безразлично, что происходит в нашем регионе, кто выступает против гонений за веру и хочет долгосрочного и реального мира.

Я, Рубен Варданян, с 27 сентября 2023 года уже более 470 суток нахожусь в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, из них 340 дней - в одиночной камере и 23 дня - в карцере. Хочу сделать официальное заявление перед началом судебного процесса. Если вы читаете эти строки, значит, я исчерпал все другие способы донести до вас правду о том, что здесь происходит.

17 января в 15:00 назначено судебное заседание по моему делу. Мне сказали, что мне предъявлены 42 обвинения, некоторые из которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но до сих пор мне не дали возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением. Мне и моему адвокату позволили лишь пролистать 422 тома уголовного дела на азербайджанском языке, которым я не владею, отведя для этого довольно короткий срок с 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Перечень статей, по которым мне предъявлены обвинения, на русском языке я получил только 8 января 2025 года.

При этом на меня, моего адвоката и переводчика оказывали давление, чтобы заставить нас подписать документы задним числом, включая сфальсифицированные протоколы несостоявшихся допросов.

Официально заявляю: я не давал никаких показаний с первого дня моего ареста, за исключением первого допроса, когда я назвал лишь своё имя и фамилию. Ещё раз подчеркну: все протоколы с моей подписью - это фальсификация. Этих документов в реальности не существует. Моего адвоката и переводчика принудили поставить подписи под этими документами.

Я вновь заявляю о моей полной невиновности и невиновности моих соотечественников, таких же политзаключённых, и требую немедленно прекратить против нас это политизированное дело.

И хотя мы невиновны, а предстоящий суд политически мотивирован, прокурор, скорее всего, проигнорирует моё заявление и проведёт против нас процесс. В этом случае я требую и прошу вас поддержать мои требования, чтобы добиться их удовлетворения:

1. Дать мне и моему адвокату время и возможность полноценно подготовиться к защите. В частности, дать нам возможность внимательно ознакомиться с материалами дела на русском языке.

2. Устранить все допущенные процессуальные нарушения и фальсификации. В частности, признать недействительными все сфальсифицированные документы и протоколы несостоявшихся допросов, так как я не давал никаких показаний со дня моего ареста.

3. Сделать публичным процесс надо мной и всеми остальными обвиняемыми. Я настаиваю на максимально открытом процессе с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций.

4. Объединить моё дело с делами других обвиняемых. Более 400 томов моего дела из 422 — это эпизоды общего дела, и лишь шесть непосредственно связаны с выдвинутыми против меня ложными обвинениями. Выделение моего дела в отдельное производство - это искусственное и необоснованное решение.

Я не испытываю ни злобы, ни ненависти. Напротив, я искренне сострадаю всем тем, кто нарушает законы, моральные принципы, заповеди Корана и других священных писаний.

Я убеждён, что реальный мир станет возможным лишь тогда, когда лидеры стран, вовлечённых в конфликт, с одобрения их обществ смогут вместе возложить цветы на могилы всех павших в этой войне.

Я обещаю сделать всё возможное, чтобы это произошло при моей жизни. Как сказал великий Махатма Ганди, единственный способ спасти мир от самоуничтожения — это жить по принципам ненасилия, правды и любви. Через сострадание ко всем людям независимо от их цвета кожи, национальности или вероисповедания мы сможем прийти к подлинному миру.

Спасибо всем за поддержку! Я всех люблю и благодарю за доброе ко мне отношение. Знайте, я держусь и верю, что правда победит».