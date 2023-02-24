Состоялось заседание Совета безопасности Армении

Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.
Пресс-служба правительства сообщила, что «были обсуждены различные вопросы повестки».
Кроме членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян и лидер фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.
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