Пашинян провел переговоры с Путиным, Макроном и Блинкеном - Mediamax.am

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Пашинян провел переговоры с Путиным, Макроном и Блинкеном


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В разговоре с Путиным Пашинян «назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватного ответа международного сообщества».

 

«Собеседники договорились о продолжении оперативных контактов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

 

«Президент Макрон посчитал дальнейшее углубление напряженности неприемлемым и подчеркнул необходимость разряжения обстановки», - говорится в сообщении.

 

В беседе с Блинкеном Пашинян сообщил, что принято решение об официальном обращении к Российской Федерации для реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

 

«Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность американской стороны создавшейся ситуацией и посчитал недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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