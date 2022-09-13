Пашинян провел переговоры с Путиным, Макроном и Блинкеном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В разговоре с Путиным Пашинян «назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватного ответа международного сообщества».
«Собеседники договорились о продолжении оперативных контактов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
«Президент Макрон посчитал дальнейшее углубление напряженности неприемлемым и подчеркнул необходимость разряжения обстановки», - говорится в сообщении.
В беседе с Блинкеном Пашинян сообщил, что принято решение об официальном обращении к Российской Федерации для реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
«Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность американской стороны создавшейся ситуацией и посчитал недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
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