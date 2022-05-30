Президент Армении посетит Грузию с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправится сегодня в Грузию с официальным визитом.
Запланирована беседа Ваагна Хачатуряна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего состоится встреча в расширенном составе.
Президент Армении также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
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