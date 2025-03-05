Защитник, обвинители и судьи Рубена Варданяна

Представляем вашему вниманию выпуск рубрики «Объяснение», в котором собрали доступную информацию об адвокате, обвинителях и судьях Рубена Варданяна.

1. Кто защищает Рубена Варданяна?

13 февраля 2025 года Рубен Варданян отказался от услуг предоставленного правительством Азербайджана адвоката Азера Магеррамова.

После этого защитником выступает адвокат Авраам Берман, нанятый семьей Варданяна.

У Авраама Бермана есть страница в Инстаграм, которая обновляется нерегулярно – последнее обновление датируется маем 2024 года.

Официальный сайт доступен только на азербайджанском языке.

Авраам Берман

В интервью, опубликованном в августе 2020 года, Авраам Берман рассказывал, что в подростковом возрасте увлекался историей права, а «после просмотра фильмов «Нюрнбергский процесс», «Гражданский иск» и «Первобытный страх», понял, что моя «сцена» – это суд».

В том же интервью он говорил, что занимается адвокатской деятельностью второй год.

«Карьеру в юриспруденции начал в обычной юридической компании, где проработал год. Затем пять лет работал в Апелляционном суде. Начал как помощник судьи, дослужившись до старшего советника при председателе. Как адвокат квалифицируюсь в основном на гражданско-правовых и коммерческих спорах», - говорил Берман.

«Конфликтных ситуаций с клиентами у меня еще не было, как и трудностей в общении с ними. Думаю, достаточно одной встречи, чтобы услышать человека», - отмечал адвокат.

Говоря о том, что его беспокоит в азербайджанской юриспруденции, Авраам Берман отмечал «дешевизну правосудия».

«Можно платить мизерную госпошлину и судиться сколько угодно по нескольку лет. А судьи сидят и рассматривают в день по 40 дел», - уточнял адвокат.

«Другая проблема - это халатное отношение многих сотрудников государственных учреждений к заявлениям и жалобам граждан. Здесь все еще остались пережитки советского прошлого. Когда для решения проблемы, указанного в обращении, которая по непонятным причинам затянулась, гражданин вынужден писать жалобы в вышестоящее органы или же обращаться к журналистам. И только потом все начинается решаться», - отмечал Авраам Берман.

Авраам Берман Фото: сайт Авраама Бермана

В другом интервью, данном в сентябре 2023 года, Авраам Берман так ответил на вопрос «Можно ли все рассказывать адвокату?»:

«Это необходимо. Говорить правду - в интересах клиента. От этого зависит то, какой совет даст адвокат, какие доказательства будет искать».

«Когда я принимаю решение взять дело, я должен увидеть, что я могу помочь человеку. Я не могу взяться за процесс, если ничего не могу сделать. Я должен увидеть свет в конце туннеля», - отмечал он.

2. Кто судит Рубена Варданяна?

Председательствует на процессе председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев.

В ноябре 2023 года Зейнал Агаев приговорил к 15 годам лишения свободы Вагифа Хачатряна, обвиняемого в участии в «совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района».

Вагиф Хачатрян Фото: Trend

Зейнал Агаев был назначен председателем Бакинского военного суда в апреле 2024 распоряжением президента Ильхама Алиева.

Зейнал Агаев фигурирует в списке «Судьи, вынесшие приговоры по политическому заказу», размещенном на сайте Института мира и демократии. Здесь отмечается, что Зейнал Агаев был судьей на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям, который вынес 23 июля 2021 года «незаконный и необоснованный обвинительный приговор 13 армянским военнопленным».

Помощниками Агаева на процессе являются судьи Анар Рзаев и Джамал Рамазанов.

Фото: Trend

В ноябре 2022 года Анар Рзаев приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы председателя Партии граждан и развития Али Алиева, обвиняемого в избиении сокамерника.

Судья Джамал Рамазанов ранее специализировался на тяжких преступлениях. В частности, в середине 2000-х он выносил приговоры мужчине, убившему женщину 40 ударами ножа, мужчине, убившему жену и невестку, владельцу магазина, зарезавшего задолжавшего покупателя.

3. Кто обвиняет Рубена Варданяна?

В суде государственное обвинение представляют старший помощник генпрокурора Вусал Алиев, помощник генпрокурора по специальным поручениям Тугай Рагимли, прокуроры Насир Байрамов, Фуад Мусаев, Вусал Абдуллаев и Тарана Мамедова.

Фото: Trend

Информации о них в открытых источниках не обнаружено.