7 пунктов о московских встречах 25 мая

1. Какие встречи прошли в Москве 25 мая?

25 мая 2023 года в Москве состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в заседании - в качестве гостя.

В Кремле состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина в расширенном составе, которой, по словам президента России, предшествовала встреча двух лидеров с глазу на глаз.

В Кремле состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина в расширенном составе.

В Кремле состоялась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева, сначала - с глазу на глаз, затем - с участием делегаций.

2. Что было согласовано на трехсторонней встрече?

В «открытой» части встречи президент России сказал, что нерешенные вопросы, связанные с разблокировкой коммуникаций, «носят чисто технический характер».

«Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой и на наш взгляд, – имею в виду всех нас троих, - это преодолимые препятствия», - сказал Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

Он сообщил, что достигнута договорились о том, что через неделю встретятся вице-премьеры трех стран и «снимут не зачищенные пока вопросы».

3. Какая дискуссия развернулась о «коридоре»?

На заседании Евразийского экономического совета, в котором президент Азербайджана принимал участие в качестве гостя, Ильхам Алиев использовал в своем выступлении словосочетание «Зангезурский коридор».

В ответ Никол Пашинян сказал: «В своем выступлении президент Азербайджана употребил выражение, которое в последние годы использовалось для предъявления территориальных претензий к Армении».

Алиев ответил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении и чтобы представить такое, «нужно иметь богатое воображение». А коридор, по его словам, «это международный термин».

Фото: пресс-служба Кремля

Коснувшись заявления Алиева о том, что Россия также поддерживает «Зангезурский коридор», Никол Пашинян отметил:

«Очень интересно узнать, что Россия поддерживает упомянутый вами проект. Честно говоря, я впервые об этом слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе».

Владимир Путин косвенно коснулся темы «коридора» на более поздней встрече с Николом Пашиняном, отметив:

«Азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счёт у Азербайджана нет, они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортного сообщения, она не имеет под собой никаких оснований».

4. Что было сказано о Лачинском коридоре?

Реагируя на выступление Алиева, Никол Пашинян также сказал, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года слово «коридор» используется только один раз.

«Это именно Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению, должен находиться под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Но, к сожалению, в присутствии российских миротворцев Азербайджан незаконно закрыл этот коридор».

Фото: пресс-служба Кремля

Никол Пашинян также поднял этот вопрос на отдельной встрече с Владимиром Путиным, заявив:

«В региональном смысле у нас есть довольно-таки напряжённая ситуация в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре. К сожалению, вопреки трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса. Поставки продовольствия и продуктов в Нагорный Карабах осложнены. Конечно, в этом [вопросе] поддерживают российские миротворцы, но, к сожалению, как я уже сказал, блокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев».

Фото: пресс-служба Кремля

Путин так ответил на слова Пашиняна:

«Вы знаете нашу позицию по поводу нашего трёхстороннего заявления - в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счёт. И Вы знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции. Всё должно быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трёхстороннего заявления. Наша позиция здесь не менялась».

5. В чем оговорился Путин?

Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в частности, сказал:

«Прежде всего хочу ещё раз всех вас поприветствовать и поблагодарить президента Азербайджана за то, что он принял решение присоединиться к нашей сегодняшней работе в рамках Евразэс – как уже было сказано, формально в статусе гостя, но, действительно, Ильхам Гейдарович прав, это очень условное название, потому что уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами – участницами Евразэс носит серьёзный, глубокий характер».

Как известно, между Азербайджаном и членом ЕАЭС Арменией нет никаких отношений.

6. Как вспоминали Гейдара Алиева?

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин сказал:

«В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран. И тоже хорошо известно – мы отмечали в России этот юбилей достойно. Прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица: в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва – Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева».

7. Какую надежду выразил Ильхам Алиев?

Ильхам Алиев на встрече с Путиным, в частности, сказал:

Фото: пресс-служба Кремля

«Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче, потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению».