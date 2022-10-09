Европейское политическое сообщество и саммит в Праге: 3 вопроса и ответа

6 октября 2022 года в Праге состоится первый саммит «Европейского политического сообщества», одним из главным событий которого может стать встреча президента Турции и премьер-министра Армении.

1.Чья инициатива?

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая 2022 года предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину.

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет, в действительности, возможно, несколько десятилетий», - сказал Макрон.

«Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента. Мы должны найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС», - говорил Макрон.

«Я назвал бы этом Европейским политическим сообществом», - сказал президент Франции. По его словам, такая организация «позволила бы европейским демократическим странам, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, а также - в сфере безопасности, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей».

Фото: REUTERS

В конце июня 2022 года главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили предложение Макрона и договорились продвигать этот проект.

2. Кто примет участие в саммите в Праге?

Лидеры 27 стран-членов ЕС и 17 не входящих в ЕС стран: Великобритании, Норвегии, Украины, Албании, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Швейцарии и Турции.

3. Какова позиция Армении?

Власти Армении публично не комментировали инициативу президента Франции о формировании «Европейского политического сообщества».