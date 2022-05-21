Шарль Мишель: новый «главный посредник»

22 мая 2022 в Брюсселе состоится третья за последние полгода трехстороняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана. Фактически, Мишель претендует на роль нового «главного посредника».

1. Кто он – Шарль Мишель?

Шарль Ив Жан Гизлен Мишель родился 21 декабря 1975 года.

В течение пяти лет (с октября 2014-го по октбярь 2019-го) был премьер-министром Бельгии.

Шарль Мишель Фото: REUTERS

С 1 декабря 2019 является председателем Европейского совета, сменив на этом посту Дональда Туска.

24 марта 2022 года переизбран на второй срок и продолжит возглавлять Европейский совет до 30 ноября 2024 года.

2. В центре какого скандала оказался Мишель в апреле 2021, из-за которого даже лишился сна?

6 апреля 2021 года на встрече лидеров Европейского союза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен пришлось стоять в стороне.

В итоге главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

После скандала ассоциации европейских женщин потребовали отставки Шарля Мишеля. Они заявили, что председатель Евросовета «нанес ущерб дипломатии, Европейскому Союзу и правам женщин».

Спустя несколько дней Шарль Мишель сказал немецкой газете Handelsbat, что плохо спит после инцидента в Анкаре. «Я не скрываю, что плохо сплю, поскольку у меня перед глазами все время стоит та картина», - заявил он.

3. Что говорил Шарль Мишель во время войны 2020 года?

2 октября 2020 года, выступая по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза призывают Турцию прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.

«Каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию», - сказал он.

Шарль Мишель и Армен Саргсян 21 октября 2020 года Фото: REUTERS

О недопустимости «внешнего вмешательства» Шарль Мишель снова заявил 21 октября 2020 года, в твите после встречи в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саргсяном.

4. По каким вопросам Алиев заочно спорил с Мишелем?

22 июля 2021 президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил:

«Шарль Мишель в ходе визита в Ереван назвал приграничные территории спорными. Если честно, я не согласен с этим выражением, так как мы считаем эти территории своими. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур – это земля наших предков и мы находимся на своей земле. Я ему постарался объяснить, что мы вышли к своим границам. Почему только в мае вышли? Потому что растаял снег. После того как растаял снег мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться».

В том же интервью Алиев говорил, что «ЕС планирует выделить Азербайджану всего 150 млн евро, но непонятно на каких условиях и когда».

Алиев сказал, что обсуждал этот вопрос во время визита в Азербайджан Шарля Мишеля.

«Его ответ был таким, что якобы Азербайджану средства не нужны. Во-первых, никто нам ничего не предлагал. Вы нам сначала предложите, я вам скажу - нам нужны деньги или нет. А что нам не нужно восстанавливать освобожденные территории? Нужны миллиарды долларов на это, они что с неба нам падают? Азербайджан самодостаточная страна. Но если нам, как и Армении, выделяются средства в виде гранта, то мы никогда от них не откажемся», - говорил Алиев.

В феврале 2022 года Европейский союз объявил, что предоставит Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро.

5. Сколько раз встречались Мишель, Алиев и Пашинян?

14 декабря 2021 в Брюсселе состоялась первая трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева.

В сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи говорилось:

«Была обсуждена реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также 26 ноября.

Премьер-министр Пашинян считает важным полное осуществление вышеупомянутых заявлений, в частности, подчеркивая необходимость немедленного решения гуманитарных проблем: обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других задержанных граждан. Был затронут вопрос относительно работы по открытию региональных коммуникаций.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги, согласно которой железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран. Посредством железной дороги Армения получит доступ к Исламской Республике Иран и Российской Федерации».

4 февраля 2022 года при посредничестве и участии президента Франции Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля в режиме видеоконференции состоялась встреча Пашиняна и Алиева.

Видеоконференция 4 февраля 2022 года Фото: REUTERS

В результате этого контакта 7 февраля 8 армянских военнопленных вернулись на родину из Азербайджана.

6 апреля в Брюсселе прошла вторая очная трехсторонняя встреча Пашиняна, Мишеля и Алиева.

В сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи говорилось:

«Никол Пашинян коснулся сложившейся вследствие недавних действий азербайджанских подразделений ситуации в Арцахе и гуманитарных проблем.

Были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года, а также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря.

По итогам встречи достигнута договоренность о формировании до конца апреля в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренности двусторонней комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет наделена полномочиями заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами».

Шарль Мишель, Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: пресс-служба правительства Армении

Сам Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи, в котором, в частности, говорилось:

«Лидеры обсудили события, произошедшие после их последней встречи в Брюсселе в декабре 2021 года и после видеоконференции с участием президента Макрона в феврале 2022 года. Они рассмотрели прогресс в выполнении обязательств, обсудили недавнюю напряженность и подтвердили необходимость полной приверженности положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.

Они приветствовали встречу высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана под эгидой ЕС в Брюсселе 30 марта и сочли необходимым продолжить эти контакты, чтобы обеспечить адекватную реализацию договоренностей, достигнутых на уровне лидеров.

Председатель Мишель подчеркнул важность гуманитарных шагов обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования. Он подчеркнул необходимость комплексного и скорейшего решения всех гуманитарных вопросов, включая освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение вопроса пропавших без вести, и заявил, что ЕС готов поддержать эту инициативу. ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также усилия по гуманитарному разминированию, продолжая предоставление консультаций и увеличение финансовой помощи.

Шарль Мишель, Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: пресс-служба правительства Армении

Председатель Мишель учел озвученное как президентом Алиевым, так и премьер-министром Пашиняном желание быстро продвигаться к подписанию мирного соглашения между своими странами. С этой целью была достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел начать работу над подготовкой будущего мирного соглашения, в котором будут учтены все необходимые вопросы.

В соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года была достигнута договоренность о создании до конца апреля совместной пограничной комиссии.

В мандат совместной пограничной комиссии войдет:

1. Демаркация границы между Арменией и Азербайджаном

2. Обеспечение стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы.

Председатель Мишель подчеркнул, что обеспечение надлежащего расстояния между силами является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности. Он подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и помощь.

Лидеры обсудили также восстановление коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном и на Южном Кавказе. Председатель Мишель приветствовал шаги, предпринятые для восстановления железнодорожных линий, и призвал Армению и Азербайджан найти эффективные решения для восстановления автомобильного сообщения».

6. Чем был недоволен Лавров?

Выступая 8 февраля 2022 года на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил:

«Я очень хотел бы, чтобы наши европейские коллеги в Брюсселе понимали, что это русло уже создано тремя лидерами в 2020 и 2021 гг. И что они не будут чинить в этом русле какие-то препятствия, плотины или что-то еще. Я обратил внимание, что в том коммюнике, который господин Мишель издал после встречи с президентом Азербайджана и премьером Армении, ни разу нигде не упомянута Российская Федерация. Это уже говорит о том, что важнее для руководства ЕС – развивать достигнутое либо использовать и эту карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии. Россия никогда не будет приносить в жертву неким геополитическим, тем более пропагандистским замыслам и играм интересы наших ближайших союзников. Мы полностью привержены тому, чтобы помочь Армении и Азербайджану наладить нормальную жизнь. Часть этой работы, конечно же, делимитация. И мы подтвердили сегодня, и наши коллеги подтвердили, что остается в полной силе решение лидеров России, Армении, Азербайджана о том, что комиссия будет двусторонней, с консультативным участием российской стороны».

21 апреля 2022 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила о «беззастенчивых попытках Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

7. О чем говорили Путин и Мишель?

22 апреля 2022 года президент России Владимир Путин и Шарль Мишель в телефонной беседе обсудили тему обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, «в том числе с учётом проведённых в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана».

Владимир Путин и Шарль Мишель Фото: REUTERS

В сообщении пресс-службы Кремля говорилось:

«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами».