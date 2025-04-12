Дневник Тарковского: «Никчемные армяне», «милый Сос» и «таинственный» Араик

На сайте проекта «Прожито» публикуются личные дневники известных и «обычных» людей. Изучив дневник кинорежиссера Андрея Тарковского, мы обнаружили в нем несколько записей, прямо или косвенно относящихся к Армении.
БАГРАТ И «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД»
Первая запись, в которой упоминается Армения и Ереван, сделана 21 февраля 1972 года.
Тарковский пишет:
«Романов не принимает картину, не подписывает акт, считает, что я не сделал никаких поправок. Сизов ждет меня к себе в четверг, будет, очевидно, подбивать меня на поправки. Какие? Снова начинается эпопея в духе «Рублева».
Вечером звонил из Еревана Баграт, сказал, что в воскресном «Юманите» был отчет о чествовании Луи Арагона в связи с его юбилеем и что он будто бы сказал, что у него есть два любимых фильма, которые он хочет, чтобы ему показали. Один из них Годара «Безумный Пьеро», а другой - «Рублев». Надо найти газету и прочесть».
В 1972 году Алексей Романов был председателем Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР (в том же году его назначили главным редактором газеты «Советская культура»). Картина, о которой пишет Тарковский - «Солярис».
А вот что читаем о Баграте в книге Виктора Филимонова «Андрей Тарковский: Сны и явь о доме»:
«Весной 1972 года Тарковский отправляется с женой в Ереван. Он художественный руководитель на фильме армянского режиссера-дебютанта Баграта Оганесяна «Терпкий виноград» («Давильня»).
Баграт Оганесян (1929–1990) практиковал у него на «Солярисе» и «Рублеве», снялся в эпизодических ролях. Работа начинающего коллеги кажется Тарковскому неудачной, хотя по уже готовому фильму (1974 год) видно, насколько старался дебютант быть в русле требований мастера.
Сдержанная документальная стилистика черно-белых тыловых будней, разрешающаяся финальным взлетом воображения маленького героя. В его мечтах погибшие и искалеченные мужчины села собираются в ангельски белых рубахах в давильне выжимать из винограда вино. И в сценарии Рубена Овсепяна, и в фильме Баграта Оганесяна заметно пробивается Тарковский с его «Зеркалом», пригласивший на картину и своего монтажера Людмилу Фейгинову».
«НИКЧЕМНЫЕ» АРМЯНЕ И «МИЛЫЙ» СОС
Следующая «армянская» запись в дневнике Тарковского сделана 2 апреля 1972 года:
«Звонила Тамара Георгиевна. Она утверждает, что Сизов посылает «Солярис» в Канн. Вполне может быть. Надо как можно скорее запускаться со следующим фильмом. Потом надо ехать в Ереван, в любом случае, надо скорее запускаться с новой картиной, чтобы не остаться без заработка».
7 мая 1972 года Тарковский пишет:
«Были с Ларисой в Ереване. У Баграта дела какие-то мутные. Не успевает начать съемки. Что-то скучно мне стало с армянами как-то. Они никчемные какие-то. Сос очень мил.
10-го лечу в Париж. В Канне 13-го премьера «Соляриса». Мне не очень-то верится, что будет какая-нибудь премия.
Володя Высоцкий предлагает нам в сентябре ехать по приглашению во Францию к Марине. Может быть, в этом есть смысл».
Скорее всего, ссылаясь именно на эту запись в дневнике, Виктор Филимонов пишет в биографии Тарковского:
«Мастеру скучно с армянами. Радует только Сос Саркисян, Гибарян в «Солярисе», сыгравший здесь (в фильме Баграта Оганесяна-Медиамакс) обезноженного войной дядю маленького героя».
ТОНИНО ГУЭРРА
В следующий раз в своих дневниках Тарковский вспоминает об Армении в 1976 году.
7 сентября 1976 года он пишет:
«Видимо, между 10 и 15 мы с Ларисой поедем в Москву Надо увидеть директора картины. Потом приедет из Еревана Тонино Гуэрра и Антониони. Может быть, решится что-нибудь по поводу поездки в Италию».
Филимонов так описывает сотрудничество Тарковского с Гуэррой:
«После «Сталкера» Тарковский под разными предлогами отказывается от работы на «Мосфильме». И с весны 1979 года, когда Андрей оказывается в Италии, они с Тонино Гуэррой вплотную приступают к разработке сценарного замысла будущей «Ностальгии». В истоках - история русского крепостного композитора Максима Березовского. Гуэрра предложил снять фильм в Италии, уверенный, что итальянскому телевидению (RAI) удастся найти деньги.
Гуэрра к середине 1970-х уже, по сути, классик не только итальянского, но и мирового кино. Он автор сценариев многих картин Микенаджело Антониони, соавтор сценария «Амаркорда» Феллини.
Гуэрра старше Тарковского на двенадцать лет. Крестьянин по происхождению, он пережил войну и концлагерь. Пожалуй, различны и их с Андреем художнические темпераменты. Если Тонино многие считали личностью возрожденческого склада, то Андрей был ближе все-таки к средневековому типу художника. Но было что-то, что и роднило их в человеческих и творческих пристрастиях. Например, подспудная тяга к природе, к земле».
АРАИК И СЕРЕБРЯНЫЕ ПОЯСА
Следущая «армянская» запись - через 4 года.
15 января 1980 года Андрей Тарковский пишет:
«Араик привез из Еревана четыре серебряных пояса (цена 1950 р).
Очень красивые:
грузинский - 600
персидский (дагестанский) - 600
еще дагестанский - 500
армянский – 250».
Из этой записи не очень понятно: с какой целью были привезены пояса и кто платил за них немалые по тем временами деньги.
Об Араике читаем у Виктора Филимонова. Он пишет, что на «Сталкере» съемочная площадка стала «вотчиной» Ларисы Павловны - супруги режиссера.
«С киностудии «Арменфильм» был прислан в качестве практиканта и стажера некто Араик Агаронян, окончивший курсы ассистентов режиссера. Он пользовался особым доверием Ларисы Павловны, будучи при ней кем-то вроде «поставщика двора», и выполнял не очень понятные функции. В результате его возвысили до второго режиссера. Но через несколько дней он был изгнан за профнепригодность. После того как «Араик слетел», Лариса заняла его место. Агаронян же был увековечен в титрах картины как режиссер-стажер. А в семейном кругу Тарковских Араик в 1980-е годы осел весьма прочно».
26 января 1980 года Тарковский пишет, что «получил от брата Араика из Еревана 1500 рублей». В той же записи он отмечает, что выделил Араику 60 рублей на «билеты в Казань».
РАЗГОВОР «БЕЗДАРНОГО» АРАИКА С ДОЧЕРЬЮ БРЕЖНЕВА
30 июня 1981 года Андрей Тарковский пишет:
«Звонил Араик. Бедняжка, из Еревана. Все снял. Воображаю. Он хочет перехитрить или переупрямить собственную бездарность. У меня всегда вызывают жалостное чувство люди, которые занимаются не своим делом. Ему надо быть администратором».
А в записи от 23 июля 1981 года Тарковский упоминает о разговоре Араика Агароняна с дочерью руководителя СССР Леонида Брежнева:
«Араик разговаривал с Галей Брежневой, и она хотела уже говорить с отцом насчет Андрюшки (сын режиссера, которого он хотел взять с собой на съемки в Италию-Медиамакс), но оказалось, что он будет в Москве в середине сентября. Я думаю, после заключения контракта (дай-то Бог!) все изменится и с Андрюшкой».
Несмотря на то, что Араик хлопочет за Тарковского на высшем уровне, это не мешает режиссеру продолжать презрительно отзываться о его режиссерских способностях:
«Араик уехал в Ереван в надежде многое переснять. Но мне ясно, что ничего из этой затеи не вышло. Араик совершенно неспособен к режиссуре».
7 августа Араику снова достается от Тарковского:
«Араик привез для Андрюшки из Еревана арбуз, который оказался не очень хорошим».
Виктор Филимонов пишет в биографии режиссера:
«В этот период Тарковскому не так часто приходится жить домом, семьей. К тому же там нет желанного согласия - из-за падчерицы, из-за странной роли в семье Араика, провоцирующей неясные подозрения. Новый, 1980 год сделал актуальными заботы, связанные с отъездом за границу для работы над фильмом («Ностальгия»- Медиамакс)».
ФИЛЬМ «СОН»
Короткометражный фильм Ара Агароняна «Сон» вышел в 1981 году. Его можно посмотреть здесь:
В апреле 2018 года Союз кинематографистов Армении организовал показ фильма. В анонсе мероприятия говорилось, что указанное в титрах имя автора сценария – Абгар Мнацаканян, является вымышленным, а настоящим автором сценария выступил Андрей Тарковский. В это сложно поверить с учетом описанного выше скептического отношения режиссера к Араику. С другой стороны, 1 500 рублей, полученные Тарковским из Еревана, могут свидетельствовать о том, что он действительно принимал участие в создании фильма.
Ара Тадевосян
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