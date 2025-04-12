Дневник Тарковского: «Никчемные армяне», «милый Сос» и «таинственный» Араик

На сайте проекта «Прожито» публикуются личные дневники известных и «обычных» людей. Изучив дневник кинорежиссера Андрея Тарковского, мы обнаружили в нем несколько записей, прямо или косвенно относящихся к Армении.

БАГРАТ И «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД»

Первая запись, в которой упоминается Армения и Ереван, сделана 21 февраля 1972 года.

Тарковский пишет:

«Романов не принимает картину, не подписывает акт, считает, что я не сделал никаких поправок. Сизов ждет меня к себе в четверг, будет, очевидно, подбивать меня на поправки. Какие? Снова начинается эпопея в духе «Рублева».

Вечером звонил из Еревана Баграт, сказал, что в воскресном «Юманите» был отчет о чествовании Луи Арагона в связи с его юбилеем и что он будто бы сказал, что у него есть два любимых фильма, которые он хочет, чтобы ему показали. Один из них Годара «Безумный Пьеро», а другой - «Рублев». Надо найти газету и прочесть».

В 1972 году Алексей Романов был председателем Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР (в том же году его назначили главным редактором газеты «Советская культура»). Картина, о которой пишет Тарковский - «Солярис».

А вот что читаем о Баграте в книге Виктора Филимонова «Андрей Тарковский: Сны и явь о доме»:

«Весной 1972 года Тарковский отправляется с женой в Ереван. Он художественный руководитель на фильме армянского режиссера-дебютанта Баграта Оганесяна «Терпкий виноград» («Давильня»).

Баграт Оганесян (1929–1990) практиковал у него на «Солярисе» и «Рублеве», снялся в эпизодических ролях. Работа начинающего коллеги кажется Тарковскому неудачной, хотя по уже готовому фильму (1974 год) видно, насколько старался дебютант быть в русле требований мастера.

Сдержанная документальная стилистика черно-белых тыловых будней, разрешающаяся финальным взлетом воображения маленького героя. В его мечтах погибшие и искалеченные мужчины села собираются в ангельски белых рубахах в давильне выжимать из винограда вино. И в сценарии Рубена Овсепяна, и в фильме Баграта Оганесяна заметно пробивается Тарковский с его «Зеркалом», пригласивший на картину и своего монтажера Людмилу Фейгинову».

«НИКЧЕМНЫЕ» АРМЯНЕ И «МИЛЫЙ» СОС

Следующая «армянская» запись в дневнике Тарковского сделана 2 апреля 1972 года:

«Звонила Тамара Георгиевна. Она утверждает, что Сизов посылает «Солярис» в Канн. Вполне может быть. Надо как можно скорее запускаться со следующим фильмом. Потом надо ехать в Ереван, в любом случае, надо скорее запускаться с новой картиной, чтобы не остаться без заработка».

7 мая 1972 года Тарковский пишет:

«Были с Ларисой в Ереване. У Баграта дела какие-то мутные. Не успевает начать съемки. Что-то скучно мне стало с армянами как-то. Они никчемные какие-то. Сос очень мил.

10-го лечу в Париж. В Канне 13-го премьера «Соляриса». Мне не очень-то верится, что будет какая-нибудь премия.

Сос Саргсян в роли Гибаряна

Володя Высоцкий предлагает нам в сентябре ехать по приглашению во Францию к Марине. Может быть, в этом есть смысл».

Скорее всего, ссылаясь именно на эту запись в дневнике, Виктор Филимонов пишет в биографии Тарковского:

«Мастеру скучно с армянами. Радует только Сос Саркисян, Гибарян в «Солярисе», сыгравший здесь (в фильме Баграта Оганесяна-Медиамакс) обезноженного войной дядю маленького героя».

ТОНИНО ГУЭРРА

В следующий раз в своих дневниках Тарковский вспоминает об Армении в 1976 году.

7 сентября 1976 года он пишет:

«Видимо, между 10 и 15 мы с Ларисой поедем в Москву Надо увидеть директора картины. Потом приедет из Еревана Тонино Гуэрра и Антониони. Может быть, решится что-нибудь по поводу поездки в Италию».

Общество | 2016-04-09 13:00:08 Тонино Гуэрра: Музей истории Армении превратил меня в пыль

Филимонов так описывает сотрудничество Тарковского с Гуэррой:

«После «Сталкера» Тарковский под разными предлогами отказывается от работы на «Мосфильме». И с весны 1979 года, когда Андрей оказывается в Италии, они с Тонино Гуэррой вплотную приступают к разработке сценарного замысла будущей «Ностальгии». В истоках - история русского крепостного композитора Максима Березовского. Гуэрра предложил снять фильм в Италии, уверенный, что итальянскому телевидению (RAI) удастся найти деньги.

Гуэрра к середине 1970-х уже, по сути, классик не только итальянского, но и мирового кино. Он автор сценариев многих картин Микенаджело Антониони, соавтор сценария «Амаркорда» Феллини.

Тонино Гуэра и Андрей Тарковский

Гуэрра старше Тарковского на двенадцать лет. Крестьянин по происхождению, он пережил войну и концлагерь. Пожалуй, различны и их с Андреем художнические темпераменты. Если Тонино многие считали личностью возрожденческого склада, то Андрей был ближе все-таки к средневековому типу художника. Но было что-то, что и роднило их в человеческих и творческих пристрастиях. Например, подспудная тяга к природе, к земле».

АРАИК И СЕРЕБРЯНЫЕ ПОЯСА

Следущая «армянская» запись - через 4 года.

15 января 1980 года Андрей Тарковский пишет:

«Араик привез из Еревана четыре серебряных пояса (цена 1950 р).

Очень красивые:

грузинский - 600

персидский (дагестанский) - 600

еще дагестанский - 500

армянский – 250».

Из этой записи не очень понятно: с какой целью были привезены пояса и кто платил за них немалые по тем временами деньги.

Об Араике читаем у Виктора Филимонова. Он пишет, что на «Сталкере» съемочная площадка стала «вотчиной» Ларисы Павловны - супруги режиссера.

Андрей Тарковский

«С киностудии «Арменфильм» был прислан в качестве практиканта и стажера некто Араик Агаронян, окончивший курсы ассистентов режиссера. Он пользовался особым доверием Ларисы Павловны, будучи при ней кем-то вроде «поставщика двора», и выполнял не очень понятные функции. В результате его возвысили до второго режиссера. Но через несколько дней он был изгнан за профнепригодность. После того как «Араик слетел», Лариса заняла его место. Агаронян же был увековечен в титрах картины как режиссер-стажер. А в семейном кругу Тарковских Араик в 1980-е годы осел весьма прочно».

26 января 1980 года Тарковский пишет, что «получил от брата Араика из Еревана 1500 рублей». В той же записи он отмечает, что выделил Араику 60 рублей на «билеты в Казань».

РАЗГОВОР «БЕЗДАРНОГО» АРАИКА С ДОЧЕРЬЮ БРЕЖНЕВА

30 июня 1981 года Андрей Тарковский пишет:

«Звонил Араик. Бедняжка, из Еревана. Все снял. Воображаю. Он хочет перехитрить или переупрямить собственную бездарность. У меня всегда вызывают жалостное чувство люди, которые занимаются не своим делом. Ему надо быть администратором».

А в записи от 23 июля 1981 года Тарковский упоминает о разговоре Араика Агароняна с дочерью руководителя СССР Леонида Брежнева:

«Араик разговаривал с Галей Брежневой, и она хотела уже говорить с отцом насчет Андрюшки (сын режиссера, которого он хотел взять с собой на съемки в Италию-Медиамакс), но оказалось, что он будет в Москве в середине сентября. Я думаю, после заключения контракта (дай-то Бог!) все изменится и с Андрюшкой».

Андрей Тарковский

Несмотря на то, что Араик хлопочет за Тарковского на высшем уровне, это не мешает режиссеру продолжать презрительно отзываться о его режиссерских способностях:

«Араик уехал в Ереван в надежде многое переснять. Но мне ясно, что ничего из этой затеи не вышло. Араик совершенно неспособен к режиссуре».

7 августа Араику снова достается от Тарковского:

«Араик привез для Андрюшки из Еревана арбуз, который оказался не очень хорошим».

Виктор Филимонов пишет в биографии режиссера:

«В этот период Тарковскому не так часто приходится жить домом, семьей. К тому же там нет желанного согласия - из-за падчерицы, из-за странной роли в семье Араика, провоцирующей неясные подозрения. Новый, 1980 год сделал актуальными заботы, связанные с отъездом за границу для работы над фильмом («Ностальгия»- Медиамакс)».

ФИЛЬМ «СОН»

Короткометражный фильм Ара Агароняна «Сон» вышел в 1981 году. Его можно посмотреть здесь:

В апреле 2018 года Союз кинематографистов Армении организовал показ фильма. В анонсе мероприятия говорилось, что указанное в титрах имя автора сценария – Абгар Мнацаканян, является вымышленным, а настоящим автором сценария выступил Андрей Тарковский. В это сложно поверить с учетом описанного выше скептического отношения режиссера к Араику. С другой стороны, 1 500 рублей, полученные Тарковским из Еревана, могут свидетельствовать о том, что он действительно принимал участие в создании фильма.

Ара Тадевосян