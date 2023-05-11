«Договорняк» от Алиева по просьбе Шеварднадзе - Mediamax.am

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«Договорняк» от Алиева по просьбе Шеварднадзе


Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе
Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе
Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе
Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе

В рамках публикаций, посвященных 100-летию Гейдара Алиева, агентство Trend публикует интервью с Юрием Мамедовым, который с 1982 по 1986 годы был первым заместителем Государственного комитета Азербайджана по физической культуре и спорту, а с 1986 по 1992 год возглавлял комитет.

 

В интервью Мамедов, в частности, рассказывает - с какой просьбой однажды обратился к Алиеву лидер Советской Грузии Эдуард Шеварднадзе и как ее исполнил глава Советского Азербайджана:

 

«Грузия, Армения и Азербайджан были объединены в Закавказский военный округ. И каждый год в одной из столиц проводилось заседание Военного совета. Один из военных советов проходил в Баку.

 

Совет завершился. Слышу, как Гейдар Алиевич уговаривает первого секретаря ЦК Компартии Грузии остаться на обед. А он ему отвечает: «Гейдар Алиевич, я бы с удовольствием, но я назначил на шесть часов вечера совещание. Никак не получается».

 

Они продолжают идти. И вдруг Шеварднадзе говорит Алиеву:

 

«Гейдар Алиевич, у меня к вам огромная просьба. Сегодня «Нефтчи» играет с «Динамо» Тбилиси в Баку». Гейдар Алиевич обрадовался: «Ну вот, остаешься, идем на футбол, а потом ты улетаешь».

 

Шеварднадзе отвечает:

 

«Да я не не это имею в виду. Гейдар Алиевич, мы в очень тяжелом положении, потому что можем в любой момент вылететь из высшей лиги».

 

«И что нужно сделать, чтобы этого не произошло?» - спрашивает Гейдар Алиев.

 

«Может быть, наши ребята вничью сыграют? Этого будет достаточно», - говорит Шеварднадзе.

Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе

 

Гейдар Алиевич поворачивается ко мне и говорит: «Мамедов, ты слышал? Давай, иди и решай этот вопрос».

 

Захожу в свой кабинет, звоню председателю Госкомитета по физической культуре и спорту Рзаеву. Тот сначала и слышать ничего не хотел: «Да ты что! Мы их «порвем», не сомневайся». Тогда я ему говорю прямиком: «Есть мнение, чтобы мы сыграли вничью».

 

Он опять за свое, никак не «врубится», чье это мнение. Уже когда мы разговор завершили, и он трубку положил, до него наконец дошло. Позвонил он мне минут через пятнадцать и говорит: «Я понял. Только как сыграть, вообще не открывая счета?».

 

«Лучше, чтобы было 1-1». - «А кто должен первым забить?» В общем, объяснил я ему, как нужно сделать. Так и произошло. Сначала нам забили гол, а потом уже мы мяч отыграли. И зрители были довольны, и тбилисцы».

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