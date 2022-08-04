Парламент Арцаха: «Призываем российских миротворцев обеспечить стабильность на линии соприкосновения» - Mediamax.am

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Парламент Арцаха: «Призываем российских миротворцев обеспечить стабильность на линии соприкосновения»


Фото: armradio.am


Ереван /Медиамакс/. Фракции парламента Арцаха «Свободная Родина - ГОА», «Единая Родина», «Справедливость», «АРФ Дашнакцутюн» и «Демократическая партия Арцаха» выступили сегодня с заявлением, в котором призвали российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения.

Фракции выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится:

 

«Очередные посягательства Азербайджана считаем грубым нарушением достигнутого в ноябре 2020 года режима прекращения огня, преследующим цель продолжить политику армянофобии и создать в Арцахе панические настроения. Такое поведение для нас не ново. Азербайджан постоянно проводил политику этнических чисток, депортации, последовательно нарушая жизненные интересы и права граждан Республики Арцах.

 

Мирное сосуществование в составе Азербайджана для Арцаха исключено. Мир - высшая ценность, но не бывает мира под угрозой силы, с постоянным попранием прав и достоинства человека.

 

Мы призываем парламенты разных стран и все международные организации решительно осудить недавние действия Азербайджана и предпринять практические шаги для предотвращения новых преступлений», - говорится в заявлении.

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