Парламент Арцаха: «Призываем российских миротворцев обеспечить стабильность на линии соприкосновения»

Ереван /Медиамакс/. Фракции парламента Арцаха «Свободная Родина - ГОА», «Единая Родина», «Справедливость», «АРФ Дашнакцутюн» и «Демократическая партия Арцаха» выступили сегодня с заявлением, в котором призвали российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения.

Фракции выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится:

«Очередные посягательства Азербайджана считаем грубым нарушением достигнутого в ноябре 2020 года режима прекращения огня, преследующим цель продолжить политику армянофобии и создать в Арцахе панические настроения. Такое поведение для нас не ново. Азербайджан постоянно проводил политику этнических чисток, депортации, последовательно нарушая жизненные интересы и права граждан Республики Арцах.

Мирное сосуществование в составе Азербайджана для Арцаха исключено. Мир - высшая ценность, но не бывает мира под угрозой силы, с постоянным попранием прав и достоинства человека.

Мы призываем парламенты разных стран и все международные организации решительно осудить недавние действия Азербайджана и предпринять практические шаги для предотвращения новых преступлений», - говорится в заявлении.