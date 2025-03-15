«ЕС приветствует действия Армении, позволившие согласовать текст мирного соглашения»

Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз приветствует заявления Армении и Азербайджана о завершении переговоров по проекту «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений».

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«Мы высоко оцениваем упорную работу обеих сторон в этом направлении на протяжении последних нескольких лет, как на двусторонней основе, так и с участием международного сообщества. ЕС приветствует действия Армении, позволившие согласовать текст.

Эти заявления представляют собой решающий шаг к установлению прочного мира и безопасности в регионе. Крайне важно сохранить эту динамику и обеспечить успешное завершение процесса с ориентированным на компромисс подходом с обеих сторон.

ЕС всецело поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу, если стороны об этом попросят», - говорится в заявлении.