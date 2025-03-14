Баку хочет, чтобы «Армения тесно сотрудничала с судом» над армянскими заложниками

Ереван /Медиамакс/. В Баку считают, что «руководство Армении мобилизует все свои ресурсы и проводит ненужную пропагандистскую кампанию» против проходящего в Баку судебного процесса над лицами, «обвиняемыми в совершении военных преступлений против азербайджанского народа».
Как сообщает Азертадж, об этом заявил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Их покровители, различные лоббистские группы, представляющие интересы Армении в Европарламенте, намерены принять новый проект резолюции против Азербайджана. Все это связано с судом», - заявил он.
«Наши ожидания от Армении заключаются в том, что если она хочет и заинтересована в обеспечении справедливого мира в регионе, то должна тесно сотрудничать с судом. На территории Армении есть лица, совершившие преступления против человечности и военные преступления против азербайджанского народа, и должно быть обеспечено их привлечение к следствию и судебному процессу», - отметил Гаджиев.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.