В Азербайджане призвали не политизировать закрытие офиса BBC в Баку - Mediamax.am

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В Азербайджане призвали не политизировать закрытие офиса BBC в Баку


Фото: https://www.clickspringdesign.com/


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало «не политизировать» вопрос прекращения деятельности офиса британской вещательной корпорации BBC в Баку.

«Политизация и искажение сути вопроса со стороны корпорации, ее заявление о свободе слова в стране в целом, сделанное с позиции двойных стандартов, вызывают сожаление и неприемлемы», - заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

 

Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что решение и позиция Баку о закрытии офиса BBC были официально доведены до его представителей во время встречи в МИД республики 13 февраля.

 

Гаджизаде отметил, что аналогичные решения были приняты в отношении ряда других иностранных медиа.

 

BBC объявила на минувшей неделе о решении закрыть свой офис в Азербайджане, подчеркнув, что оно было вынужденным и принято после получения устного предписания из МИД республики.

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