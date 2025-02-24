В Азербайджане призвали не политизировать закрытие офиса BBC в Баку

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало «не политизировать» вопрос прекращения деятельности офиса британской вещательной корпорации BBC в Баку.
«Политизация и искажение сути вопроса со стороны корпорации, ее заявление о свободе слова в стране в целом, сделанное с позиции двойных стандартов, вызывают сожаление и неприемлемы», - заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.
Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что решение и позиция Баку о закрытии офиса BBC были официально доведены до его представителей во время встречи в МИД республики 13 февраля.
Гаджизаде отметил, что аналогичные решения были приняты в отношении ряда других иностранных медиа.
BBC объявила на минувшей неделе о решении закрыть свой офис в Азербайджане, подчеркнув, что оно было вынужденным и принято после получения устного предписания из МИД республики.
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