Алиев: США пытались сорвать строительство проекта Баку-Тбилиси-Карс

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США выступали против строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает ТАСС, выступая на совещании с членами правительства, посвященном транспортным вопросам, Алиев заявил:

«Мы столкнулись с большим сопротивлением, когда хотели реализовать этот проект. Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. Причина была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению».

По его словам, Вашингтон оказывал давление на власти Грузии, чтобы Тбилиси отказался участвовать в проекте.

«Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и наконец смогли прийти к договоренности. Я лично неоднократно обсуждал этот вопрос с высокопоставленными представителями американского государства и говорил им, что они не должны чинить нам препятствий. Это стратегический проект для нас, которым в будущем воспользуются другие страны, в том числе и их союзники. Жизнь показала, что мы, как всегда, были правы. Сегодня партнеры Америки в Европе проявляют большой интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Вообще они проявляют большой интерес и к транспортировке грузов из Центральной Азии в Европу, и в обратном направлении через территорию Азербайджана. Если бы железная дорога Баку-Тбилиси-Карс не была построена, это было бы совершенно невозможно», - добавил президент Азербайджана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс общей протяженностью 826 км была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года.