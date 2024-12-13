Блинкен призвал Азербайджан «немедленно освободить» активистов и журналистов - Mediamax.am

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Блинкен призвал Азербайджан «немедленно освободить» активистов и журналистов


Фото: https://www.usip.org/


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сегодня правительство Азербайджана «немедленно освободить» арестованных представителей гражданского общества и средств массовой информации.

«Соединенные Штаты призывают правительство Азербайджана немедленно освободить Руфата Сафарова, Севинджа Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников независимого телеканала Meydan TV и многих других, арестованных за работу в области прав человека. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены не только этими задержаниями, но и усиливающимися репрессиями против гражданского общества и СМИ в Азербайджане», - говорится в заявлении Блинкена.

 

«Мы призываем правительство Азербайджана освободить несправедливо задержанных за защиту прав человека, прекратить репрессии против гражданского общества, уважать права человека и основные свободы и выполнить обязательства, взятые при вступлении в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», - заявил госсекретарь США.

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