Блинкен призвал Азербайджан «немедленно освободить» активистов и журналистов

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сегодня правительство Азербайджана «немедленно освободить» арестованных представителей гражданского общества и средств массовой информации.

«Соединенные Штаты призывают правительство Азербайджана немедленно освободить Руфата Сафарова, Севинджа Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников независимого телеканала Meydan TV и многих других, арестованных за работу в области прав человека. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены не только этими задержаниями, но и усиливающимися репрессиями против гражданского общества и СМИ в Азербайджане», - говорится в заявлении Блинкена.

«Мы призываем правительство Азербайджана освободить несправедливо задержанных за защиту прав человека, прекратить репрессии против гражданского общества, уважать права человека и основные свободы и выполнить обязательства, взятые при вступлении в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», - заявил госсекретарь США.