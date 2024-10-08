Камала Харрис назвала Иран основным противником США

Ереван /Медиамакс/. Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис считает Тегеран основным противником Вашингтона.

Как сообщает ТАСС, отвечая на вопрос телеканала CBS, какую страну она считает основным противником США, Харрис ответила:

«Это Иран. На руках Ирана кровь американцев».

Вице-президента США подчеркнула необходимость обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил возможность стать ядерной державой.

«Это один из приоритетов для меня», - заявил Харрис.