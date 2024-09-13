«Армяне - умные люди и разберутся, где их счастье», - заявил Лукашенко - Mediamax.am

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«Армяне - умные люди и разберутся, где их счастье», - заявил Лукашенко


Фото: belta.by


Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что выступает за сохранение добрых отношений с Арменией.

Как сообщает агентство БЕЛТА, на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, Лукашенко сказал:

 

«Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах, строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Мы всячески старались помогать армянам, сотрудничали как с самыми близкими людьми. Но вот, видите, им захотелось на Запад, в ЕС».

 

«Мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику. Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое, совсем другая будет политика. И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя», - отметил президент Беларуси.    

 

«Армяне очень умные люди. В ближайшее время они разберутся, где их счастье», - заявил президент Беларуси.

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