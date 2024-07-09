Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен

Ереван /Медиамакс/. Руководство ЕС приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию.

«Мне жаль говорить о том, что лидеры договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз», - сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.

Лидеры ЕС ранее говорили о возможности приостановки процесса приема Грущии в ЕС из-за принятого в стране закона об иностранном влиянии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что двери ЕС будут закрыты для Грузии, если ее правительство продолжит свой нынешний курс.

Как сообщает ТАСС, Павел Герчинский сказал, что лидеры стран Евросоюза также приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось предоставить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

«Наша прямая поддержка правительства Грузии сократится и мы постараемся перенести эту прямую поддержку гражданскому обществу и СМИ», - отметил дипломат.