Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен - Mediamax.am

241 просмотров

Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Руководство ЕС приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию.

«Мне жаль говорить о том, что лидеры договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз», - сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.

 

Лидеры ЕС ранее говорили о возможности приостановки процесса приема Грущии в ЕС из-за принятого в стране закона об иностранном влиянии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что двери ЕС будут закрыты для Грузии, если ее правительство продолжит свой нынешний курс.

 

Как сообщает ТАСС, Павел Герчинский сказал, что лидеры стран Евросоюза также приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось предоставить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

 

«Наша прямая поддержка правительства Грузии сократится и мы постараемся перенести эту прямую поддержку гражданскому обществу и СМИ», - отметил дипломат.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 9, 2024 12:45
Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен

Внешняя политика | Июль 8, 2024 17:13
Глава USAID Саманта Пауэр посетит Армению

В мире | Июль 4, 2024 14:47
Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024