Блинкен заявил, что США рассматривают «серию запросов» Армении

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают «серию запросов» Армении.
Как сообщает ТАСС, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, глава американской дипломатии сказал:
«Мы рассматриваем серию запросов со стороны Армении, чтобы определить, что еще можно сделать для укрепления нашей поддержки и сотрудничества».
Блинкен напомнил, что 5 апреля в Брюсселе состоялась его встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что целью встречи было выяснить, что США и ЕС «могут сделать, чтобы поддержать Армению».
«И мы будем двигаться вперед в ряде различных областей», - отметил Блинкен.
Госсекретарь США также выразил надежду на подписание Азербайджаном и Арменией мирного договора.
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