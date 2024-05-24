Блинкен заявил, что США рассматривают «серию запросов» Армении - Mediamax.am

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Блинкен заявил, что США рассматривают «серию запросов» Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают «серию запросов» Армении.

Как сообщает ТАСС, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, глава американской дипломатии сказал:

 

«Мы рассматриваем серию запросов со стороны Армении, чтобы определить, что еще можно сделать для укрепления нашей поддержки и сотрудничества».

 

Блинкен напомнил, что 5 апреля в Брюсселе состоялась его встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что целью встречи было выяснить, что США и ЕС «могут сделать, чтобы поддержать Армению».

 

«И мы будем двигаться вперед в ряде различных областей», - отметил Блинкен.

 

Госсекретарь США также выразил надежду на подписание Азербайджаном и Арменией мирного договора.

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