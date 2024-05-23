ЕС может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии

Ереван /Медиамакс/. Ряд стран ЕС настаивает на принятии ограничительных мер в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима для ее граждан, в ответ на принятие закона «О прозрачности иностранного влияния».

Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, осведомленных о ходе дискуссий.

По их данным, «Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония выступают с инициативой обсуждения возможности введения антигрузинских санкций на предстоящей на следующей неделе встрече глав МИД ЕС».

В числе предложенных для обсуждения мер отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов Евросоюза.