ЕС может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии - Mediamax.am

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ЕС может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии


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Ереван /Медиамакс/. Ряд стран ЕС настаивает на принятии ограничительных мер в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима для ее граждан, в ответ на принятие закона «О прозрачности иностранного влияния».

Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, осведомленных о ходе дискуссий.

 

По их данным, «Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония выступают с инициативой обсуждения возможности введения антигрузинских санкций на предстоящей на следующей неделе встрече глав МИД ЕС».

 

В числе предложенных для обсуждения мер отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов Евросоюза.

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