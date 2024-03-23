Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину - Mediamax.am

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Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю террористического акта в Москве․

В телеграмме говорится:

 

«Уважаемый Владимир Владимирович,

 

С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей.

 

Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.

 

Выражаю Вам глубокие соболезнования. Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату».

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