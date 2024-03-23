Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю террористического акта в Москве․
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей.
Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.
Выражаю Вам глубокие соболезнования. Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату».
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