Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю террористического акта в Москве․

В телеграмме говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей.

Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан.

Выражаю Вам глубокие соболезнования. Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату».