Свыше 50 учителей русского языка школ Армении прошли курс повышения квалификации

Ереван /Медиамакс/. Свыше 50 педагогов из более чем 45 городов и сел Армении прошли 25 января в Ереване бесплатный курс повышения квалификации «Русский язык как иностранный: теоретические и практические основы».

Курсы были организованы по инициативе исполнительного директора образовательно-культурного благотворительного фонда «Наше будущее» Ваграма Карапетяна при поддержке Армянского государственного педагогического университета им.Х. Абовяна в рамках проекта «Бесплатные курсы русского языка в Армении».

«Этот проект существует уже не первый год, и с каждым годом всё больше людей стремятся изучать русский язык. Такое желание вдохновляет нас продолжать работу и развивать наши инициативы, предоставляя учителям новые возможности для профессионального роста», - отметил инициатор мероприятия Ваграм Карапетян, поблагодарив за поддержку МОНКС и посольство РФ в Армении.

Участники курса заслушали лекции армянских и российских экспертов Центра дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог», Армянского государственного педагогического университета, СПбГУ и Ульяновского государственного педагогического университета.