Азербайджан открыл огонь в направлении армянских позиций

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь vинистерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что 23 сентября около 07:40 часов Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня.
«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет», - сказал он.
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