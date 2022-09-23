Азербайджан открыл огонь в направлении армянских позиций

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь vинистерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что 23 сентября около 07:40 часов Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня.

«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет», - сказал он.