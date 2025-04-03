Давид Варданян: Есть возможность изменить позицию американской администрации

Сын незаконно удерживаемого в Баку Рубена Варданяна Давид Варданян дал интервью французскому изданию LE SPECTACLE DU MONDE. Ниже представлен перевод интервью с некоторыми сокращениями.

- В каких условиях содержится ваш отец в Азербайджане?

- Это вопрос, который одновременно и прост, и сложен. В Баку ситуация совершенно лишена прозрачности. Мы четко не знаем, что в действительности происходит там. Год назад, в апреле 2024 года, когда мой отец проводил голодовку в знак протеста против ареста, у нас две недели не было о нём никаких вестей.

Если спросите меня о вчерашнем или сегодняшнем дне, у нас нет информации. Теоретически мы каждую неделю как минимум один раз получаем возможность общаться по телефону. Ясно также, что каждый раз, когда нет новостей, мы начинаем беспокоиться.

- Как вы с ним общаетесь: по почте, по телефону, или посредством адвоката?

- Первое средство – Красный Крест. Но это не самое простое дело. У организации очень много установленных правил. Число контактов ограничено, но очевидно, что это всегда лучше, чем вообще ничего не иметь. Другая возможность — несколько минут по телефону, которыми можем пользоваться каждую неделю. Но мы никогда не знаем, будет ли на следующей неделе телефонный разговор. Это оставлено на волю Азербайджана. Мы можем также передавать письма, но это на самом деле еще сложнее. Однажды я получил письмо с опозданием на девять месяцев... В любом случае, этот вопрос уже вне повестки, поскольку Баку собирается запретить деятельность Красного Креста.

На месте есть адвокат, но на него оказывается ощутимое давление. У нас есть также международный правозащитник, который следит за делом из США. Но, что касается нас, нам невозможно посетить отца.

- Как Вы считаете, какой план реализует Баку, арестовав вашего отца? Не лежит ли в основе этого плана желание сломить его храбрость, его решимость? И таким образом попытаться психологически сломить армянство вообще...

- Вы правы. Не случайно, что арест моего отца в сентябре 2023 был специально заснят на видео. Это часть их стратегии. Они хотят показать армянам всего мира, что они могут с нами сделать. Баку используют образ моего отца и его авторитет, чтобы направить всему миру послание. К сожалению, можно сказать, что это им в каком-то плане удается. Азербайджан смотрит на армян в логике запугивания, унижения и с желанием пойти ещё дальше. Завтра они могут сказать жителям Еревана: “Хотите жить безопасно? Ну тогда сейчас, когда Арцах уже наш, мы хотим Сюникскую область, потом, может быть, установится мир”. Азербайджан не скрывает этот факт, поскольку в настоящее время территорию всей Армении считает “Западным Азербайджаном”. Эта риторика, по-моему, очень тревожна для Армении.

- Что можно сказать о непрозрачности самого судебного процесса, а также представленных документов, которые непонятны стороне защиты?

- Это театр абсурда. Моему отцу предъявлено 44 обвинения, которые все совершенно очевидно беспочвенны. Обвиняющая сторона по сей день не предъявила никакого вещественного доказательства. Наш адвокат не смог получить находящиеся в деле документы. Речь о деле объемом в 25000 страниц, которое целиком представлено на азербайджанском. Следовательно, без знакомства с деталями дела, нашим адвокатам становится невозможно подготовить защиту моего отца. Правительство Азербайджана постоянно повторяет, что судебный процесс открыт для журналистов и общественных организаций. Однако во время последних судебных слушаний журналистам Reuters и других агентств запретили вход в суд. Это не что иное, как доказательство, что судебный процесс исключительный. Amnesty International уже осудила предвзятый характер этого судебного процесса.

- Что может способствовать освобождению Вашего отца и 22 его товарищей по несчастью?

- Очень важно отметить, что мы не отделяем дело моего отца от дела других армянских заключённых. Семеро из них ‐ лидеры Арцаха. Баку для достижения успеха необходимо, чтобы все молчали об осуществленном Азербайджаном геноциде. Баку хочет, чтобы мир продолжал смотреть в другую сторону. Значит, самое главное — говорить об этом, писать. В социальных сетях, по радио, везде. Я знаю, что правительство Франции делает многое для содействия армянам. Надо говорить с послами Германии, Соединённого Королевства, Соединённых Штатов Америки. И, естественно, нужно спросить европейцев о газе.

- Даже учитывая, что госпожа фон дер Ляйен утверждала, что Азербайджан надежный партнер?

- Не верится, не правда ли? Как можно быть надежным, когда постоянно говорят о правах человека и в то же время делают дела с Алиевым?! Это касается также Великобритании. Семья Алиева обладает многочисленной собственностью в Лондоне. Почему не оказать на него давление? Я, конечно, понимаю, что такое реальная политика, но есть и красные линии.

- А привлек ли этот судебный фарс внимание новой американской администрации? Будет ли оказано большее давление на Азербайджан со стороны окружения Дональда Трампа?

- Это один из важнейших пунктов. Многие армяне настроены довольно пессимистично по отношению к новой Республиканской администрации. Но, честно говоря, что для нас сделала администрация Байдена? Просто слова. На самом деле, я помню, что Дональд Трамп выразил решимость защищать идентичность и права христиан. Думаю, это для него действительно важная тема. Кроме того, это вопрос, который поднимают также внутри его команды. На уровне таких личностей, как Марко Рубио или Майкл Уолтц. Они христиане, и для них важен вопрос прав человека, в частности в случае Ирана. Приоритетно важно, чтобы правительство Армении показало новой администрации, что мы христианский народ по своей культуре и правам. Это историческая возможность изменить позицию американского правительства.

- В США, в частности, в Калифорнии действует влиятельное армянское лобби. Достаточно ли оно мобилизовано?

- Конечно, Диаспора нам очень помогает. Но проблема в различиях Диаспоры и властей Армении. Скоординированные политические действия трудно реализовать. Понятно, что когда у тебя есть военнопленные, это власть является тем, кто должен урегулировать ситуацию.

- Это вызывает вопросы относительно решимости правительства Пашиняна, который продвигал тезис о том, что Арцах должен сдаться. Это такая позиция, которую Рубен Варданян всегда осуждал, считая, что, если уступить Арцах, в опасности окажется вся Армения.

- Вопрос пленных - это экзистенциальный вопрос. Пашинян говорит, что проблема важна. Есть вещи, которые маленькая страна может сделать для того, чтобы себя защитить. Например, обеспечить освобождение своих военнопленных. В данный момент мы надеемся, что ситуация изменится. Нужно говорить об этой ситуации, и вы, журналисты, можете освещать эту ситуацию, чтобы наши военнопленные не были обречены на забвение.