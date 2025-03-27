«США при Трампе - не просто ненадежный друг, а враг Европы»

Представляем вашему вниманию перевод статьи американского политолого, президента Eurasia Group Иена Бреммера.

Иен Бреммер

Второй срок Дональда Трампа оказывает значительно большее влияние на мировую политику, чем первый. Тогда он был более ограничен внутри страны и сталкивался с относительно более сильными партнерами за рубежом. Но первые два месяца «Трампа 2.0» разрушили иллюзию преемственности.

Ключевые партнеры в Азии - Япония, Южная Корея, Индия, а также Австралия, опасаются введения тарифов и сделают все возможное для предотвращения конфликта. Они знают, что их геостратегическое положение по отношению к Китаю означает, что Трамп не может позволить себе полностью отвернуться от них. Соответственно, их отношения с Вашингтоном должны оставаться относительно стабильными в течение следующих четырех лет.

Мексика и Канада - крупнейшие торговые партнеры Америки сталкиваются с более значительным торговым давлением со стороны администрации Трампа, но дисбаланс сил таков, что у них нет заслуживающей доверия стратегии противодействия. Все понимают, что в конечном итоге им придется принять условия Трампа. Единственный вопрос - капитуляция случится до или после дорогостоящей борьбы. Имеющая 85%-ный рейтинг президент Мексики Клаудия Шейнбаум располагает достаточным внутренним политическим пространством, чтобы уступить требованиям Трампа для сохранения его расположения. У канадских лидеров, напротив, есть политический стимул для борьбы, поскольку угрозы Трампа в отношении экономики и суверенитета Канады резко разожгли националистические настроения к северу от границы в преддверии выборов 28 апреля. Тем не менее я ожидаю, что Оттава тихо сдастся вскоре после голосования, чтобы отношения с США оставались функциональными.

У большинства союзников США нет выбора, кроме как принять требования Трампа и надеяться на перезагрузку после его ухода. Но Европа обладает как коллективной мощью для сопротивления требованиям Трампа, так и экзистенциальной необходимостью это делать.

Во-первых, Европейский Союз обладает торговой компетенцией и размером рынка, чтобы давать отпор агрессивному тарифным нападкам администрации Трампа. В отличие от большинства других торговых партнеров США, не имеющих экономических рычагов для противостояния Вашингтону, сопротивление Брюсселя обеспечит затяжную торговую войну без легких решений.

Во-вторых, большинство европейцев рассматривают стремление администрации Трампа к сближению с Россией как прямую угрозу своей национальной безопасности. Хотя Трамп все еще хотел бы закончить войну в Украине, как обещал во время предвыборной кампании, он готов сделать это на условиях Кремля. Его не остановит и крах мирных переговоров по Украине, хотя именно Владимир Путин не проявил интереса к смягчению своих максималистских требований. Трамп также не будет беспокоиться о том, что европейцы решительно выступают против нормализации отношений США с их главным врагом. В конце концов, Соединенные Штаты защищены двумя океанами от армии Путина, а поддержка Трампом евроскептических движений раскрывает их общую цель: ослабленная Европа, над которой легче доминировать.

Риторика президента США ясно иллюстрирует, что нынешняя администрация рассматривает европейцев не как союзников, а как «жалких нахлебников», которых не следует «выручать» в принципе. Европейцы теперь понимают, что полагаться на враждебные США для выживания - это стратегическое самоубийство.

Это приводит нас к третьему и последнему драйверу разрыва между США и Европой: общим ценностям... или их отсутствию. От свободной торговли и коллективной безопасности до территориальной целостности и верховенства закона, фундаментальные принципы Европы теперь являются анафемой для Америки Трампа. Достаточно взглянуть на повторяющиеся угрозы Трампа аннексировать Гренландию, не говоря уже о его готовности признать незаконно аннексированные украинские территории российскими и поддержать аннексию Израилем частей Западного берега и Газы. Европейскому союзу, построенному из пепла Второй мировой войны, трудно идти на компромисс с мировоззрением, в котором границы условны, а сила обеспечивает право.

После многих лет самоуспокоенности европейские лидеры, кажется, наконец поняли, что США при Трампе - это не просто ненадежный друг, а активно враждебная сила. Они понимают, что необходимо резко увеличить суверенные военные, технологические и экономические возможности Европы – не только чтобы выжить без Америки, но и чтобы защитить от нее свои границы, экономику и демократию. Но смогут ли они набраться политической решимости, чтобы действовать в соответствии с этим осознанием, является величайшим испытанием для Европы после 1945 года.

Полумеры не будут достаточными. Если европейцы откажутся задействовать войска для гарантий безопасности Украины после прекращения огня в отсутствие американской поддержки и продолжат уклоняться от изъятия замороженных активов России и преодоления вето Венгрии, это подтвердит мое мнение о том, что у блока не хватает решимости выжить в мире, управляемом законами джунглей, в котором Трамп и Путин отказываются играть по каким-либо правилам.

Ирония заключается в том, что у Европы есть ресурсы и возможности, чтобы постоять за себя, свои ценности и своих граждан. Чего не хватает, так это коллективного мужества действовать, представив, что на дворе 1938 год, а не 1998-й.