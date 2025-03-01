«Будет очень трудно так вести дела»: полный текст спора Трампа и Вэнса с Зеленскимы

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля вступил в словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время встречи в Белом доме.

Зеленский покинул Белый дом после спора, а запланированная церемония подписания соглашения о критически важных минералах и пресс-конференция были отменены.

Ниже приводится полный текст дискуссии.

Репортер: Польша находилась под российским контролем десятилетиями после Второй мировой войны. Когда я был ребенком, я смотрел на Соединенные Штаты не только как на самую мощную страну, богатейшую страну в мире, но и как на силу добра. И когда я разговариваю с моими друзьями в Польше, они обеспокоены тем, что вы слишком сильно сближаетесь с Путиным. Какое у вас послание для них?

Трамп: Ну, если бы я не сближался с обоими, у вас никогда не было бы соглашения. Вы хотите, чтобы я говорил действительно ужасные вещи о Путине, а потом сказал: «Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?». Это так не работает. Я не сближаюсь ни с кем. Я на стороне Соединенных Штатов Америки, и для блага мира я на стороне мира, и я хочу покончить с этим. Та ненависть, которую он испытывает к Путину, - мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью. У него огромная ненависть, и я это понимаю, но я не могу сказать вам, что другая сторона в восторге от него. Так что дело не в сближении.

Я на стороне мира. Я хочу решить этот вопрос. Я на стороне Европы. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели. Но вы никогда не добьетесь этого таким образом. Вот как это происходит. Еще вопрос.

Вэнс: Послушайте, четыре года в США у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и говорил жестко о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Мы испробовали путь Джо Байдена, колотя себя в грудь и притворяясь, что слова президента США имеют большее значение, чем действия президента США. То, что делает Америку хорошей страной, - это участие Америки в дипломатии. Именно этим и занимается президент Трамп.

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Зеленский: Можно я спрошу?

Вэнс: Конечно, да.

Зеленский: Он (Путин) оккупировал наши территории, восточную часть и Крым. Он оккупировал в 2014 году. Я не говорю только о президенте Обаме, потом президенте Трампе, потом президенте Байдене, теперь президенте Трампе, дай бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в течение 2015 года никто его не остановил. Он просто оккупировал и забрал. Он убивал людей.

Трамп: Меня здесь не было.

Зеленский: Да. Но с 2014 по 2022 год. Ситуация такая же, что люди умирают на линии соприкосновения. Никто его не остановил. Вы знаете, что у нас с ним были разговоры, много разговоров, много двусторонних разговоров, и мы подписали с ним... В 2019 году я подписал с ним договор, я подписал с ним, Макроном и Меркель, мы подписали прекращение огня. Все они говорили мне, что он никогда не пойдет. Мы подписали с ним газовый контракт, но после этого он нарушил прекращение огня. Он убивал наших людей и не обменивал пленных. Мы подписали обмен пленными, но он этого не сделал. О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?

Вэнс: Я говорю о том виде дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны, господин президент. При всем уважении, господин президент, я думаю, неуважительно с вашей стороны приходить в Овальный кабинет, чтобы пытаться обсуждать это перед американскими СМИ. Сейчас ваши люди заставляют призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с живой силой. Вы должны благодарить президента за попытку положить этому конец.

Зеленский: Вы когда-нибудь были в Украине, чтобы видеть, какие у нас проблемы?

Вэнс: Был.

Зеленский: Приезжайте хоть раз.

Вэнс: Я на самом деле наблюдал и видел истории, и я знаю, что происходит. Вы привозите людей на пропагандистские туры, господин президент. Вы не согласны с тем, что у вас были проблемы с набором людей в вашу армию? И вы считаете, что уважительно приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?

Зеленский: Много вопросов. Во-первых, во время войны проблемы есть у всех, даже у вас. Но у вас прекрасный океан и сейчас вы не чувствуете, но вы почувствуете это в будущем.

Трамп: Вы этого не знаете.

Зеленский: Дай бог, у вас не будет войны...

Фото: REUTERS

Трамп: Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать.

Зеленский: Я не говорю вам... Я отвечаю на вопрос...

Трамп: Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо.

Зеленский: Вы почувствуете влияние...

Трамп: Вы сейчас не в очень хорошем положении. Вам позволили оказаться в очень плохом положении, и так получилось...

Зеленский: С самого начала войны...

Трамп: Вы не в хорошем положении. У вас сейчас нет козырей. У вас прямо сейчас начинаются проблемы.

Зеленский: Я не играю в карты...

Трамп: Вы играете в карты. Вы рискуете жизнями миллионов людей.

Зеленский: Я президент...

Трамп: Вы рискуете начать Третьею мировую войну и то, что вы делаете, очень неуважительно к этой стране, которая поддерживает вас гораздо больше, чем, по мнению многих людей, она должна...

Вэнс: Вы говорили «спасибо»?

Зеленский: Много раз...

Вэнс: Нет, на этой встрече?

Зеленский: Даже сегодня...

Фото: REUTERS

Вэнс: Вы ездили в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре, произнесите несколько слов признательности США и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне...

Трамп: Он не говорит громко, ваша страна в большой беде.

Зеленский: Могу я ответить?

Трамп: Нет, нет, вы уже много говорили. Ваша страна в большой беде.

Зеленский: Я знаю...

Трамп: Вы не побеждаете. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого нормально, благодаря нам.

Зеленский: Мы остаемся в нашей стране, держимся крепко, с самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал, спасибо...

Трамп: Вы не были одни...

Зеленский: Я сказал спасибо...

Трамп: Мы дали вам, посредством этого тупого президента, 350 миллиардов долларов, мы дали вам военное оборудование.... если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы через две недели...

Зеленский: За три дня. Я слышал это от Путина - за три дня. Это что-то...

Трамп: Может быть, меньше...

Зеленский: За две недели.. конечно.

Трамп: Будет очень трудно вести дела таким образом.

Вэнс: Вы сказали спасибо.

Зеленский: Я сказал...

Вэнс: Давайте обсудим эти разногласия вместо того, чтобы пытаться разбираться с этим перед американскими СМИ, когда вы неправы, мы знаем, что вы неправы.

Фото: REUTERS

Трамп: Видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно. Вот почему я так долго продолжал это. Вы должны быть благодарны, у вас нет козырей. У вас нет козырей...

Зеленский: Я благодарен...

Трамп: Вы там завязли.

Зеленский: Я могу сказать вам снова...

Трамп: Люди умирают. У вас заканчиваются солдаты.

Зеленский: Послушайте...

Трамп: У вас заканчиваются солдаты. Это была бы чертовски хорошая вещь. Потом вы говорите нам - я не хочу прекращения перемирия. Слушайте, если бы вы могли получить прекращение огня прямо сейчас, говорю вам, вами следовало бы принять его, чтобы пули перестали летать и ваши люди перестали погибать...

Зеленский: Спросите наших людей о перемирии. Что они думают...

Трамп: Это было не со мной, это было с человеком по имени Байден, который не был умен.

Зеленский: Это был ваш президент...

Трамп: Это было с Обамой, который дал вам простыни, а я дал вам джавелины (противотанковые комплексы-Медиимакс). Да, я дал вам джавелины, чтобы уничтожать все эти танки. Обама дал вам простыни. Позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. С нами у вас есть козыри, но без нас у вас нет никаких козырей.