Алиев воскрешает один из самых зловещих инструментов Сталина

Луис Морено Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев воскрешает один из самых зловещих инструментов Иосифа Сталина: показательные процессы. Подобно тому, как чистки Сталина в 1930-х годах опирались на принудительные признания и фиктивные суды для уничтожения политических соперников и укрепления тоталитарной власти, Алиев использует судебную «театрализацию» для сокрытия своих преступлений.

Знаменитые показательные процессы Сталина были направлены против его ближайших соратников - старых большевиков, генералов и сотрудников секретных служб, а СМИ того времени не всегда раскрывали подлинную суть происходящего. Так например корреспондент The New York Times Гарольд Денни описывал эти процессы как подлинные попытки добиться справедливости, трагически поддерживая сталинскую пропаганду. История не может позволить повторение таких ошибок.

Политика | 2025-01-16 18:28:26 Рубен Варданян: «Все протоколы с моей подписью - это фальсификация»

17 января в Азербайджане начнутся судебные процессы над армянами Нагорного Карабаха, включая бывших президентов и гражданских лиц, а также отдельный процесс над бывшим государственным министром Рубеном Варданяном. Финал эти процессов предрешен: обвиняемые уже осуждены, пусть и неофициально. Гротескные обвинения, служат прикрытием преступлений, совершённых режимом Азербайджана против народа Нагорного Карабаха.

Начиная с декабря 2022 года более 120 000 армян Нагорного Карабаха системно морили голодом в результате блокады Азербайджана. В сентябре 2023 года они подверглись жестокому военному нападению, что создало условия для уничтожения этнической группы как таковой и нанесло серьезный вред душевному здоровью людей – деяния, подпадающие под статью 2 (с) и (b) Конвенции о геноциде. Парламент Азербайджана ясно изложил свои намерения, выступая за уничтожение армян как нации и называя территорию Армени «Западным Азербайджаном».

Если у Алиева были геноцидальные намерения, то «этническую чистку» в Нагорном Карабахе следует рассматривать как геноцид, если нет - как преступление против человечности, заключающеся в преследованиях, насильственном перемещении и депортации.

Сотни азербайджанских диссидентов остаются в тюрьмах, лишенные какого-либо шанса на справедливое судопроизводство. 6 января 2025 года в Азербайджане начался уголовный процесс против гражданина Франции Мартина Райана, которого обвиняют в сборе разведывательных данных о военном сотрудничестве Азербайджана с Турцией и Пакистаном, а также в вербовке франкоговорящих азербайджанцев для французской разведки. Прокуроры утверждают, что он также был посредником в контактах между французской разведкой и азербайджанским гражданином Азадом Маммадли, находящимся в заключении за государственную измену. Обвинения против диссидентов или французских граждан можно охарактеризовать как систематическую атаку на гражданское население и, соответственно, как преступления против человечности.

Это не единичный случай. Отчеты Европейского суда по правам человека, Госдепартамента США, Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House свидетельствуют, что в Азербайджане нет независимого правосудия. В редком случае демонстрации независимости судей в 2021 году судья Мехрибан Сулейманова вынесла решение против поддерживаемой государством организации. Наказание не заставило себя долго ждать - ее уволили.

Международное сообщество должно действовать. Показательные сталинские процессы в современном Азербайджане - не просто внутренний спектакль, а расчетливая попытка отвлечь внимание от преступлений Алиева и укрепить его власть. Каждый удар молотка судей в бакинских судах символизирует несправедливость, и каждый приговор позорит мировое сообщество, которое позволяет этому продолжаться.

Выступите в защиту всех незаконно задержанных, дайте им возможность быть услышанными. Требуйте их безусловного освобождения.

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