5/10/15: Помилование Сафарова, запуск дороги Варденис-Мартакерт

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 29 АВГУСТА-4 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

Кочарян поздравил Гюля

Президент Армении Роберт Кочарян поздравил Абдуллу Гюля с избранием на пост президента Турецкой Республики, сообщил 29 августа пресс-секретарь главы государства Виктор Согомонян.

«Время еще не пришло»

1 сентября пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян заявил, что «время признания Нагорного Карабаха со стороны Армении еще не пришло».

Комментируя представленный партией «Наследие» законопроект о признании Нагорно-Карабахской Республики со стороны Армении, он отметил:

«Признание Нагорного Карабаха было и остается в арсенале внешней политики Армении. Оно должно состояться тогда, когда будет обладать наибольшей эффективностью и будет способствовать окончательному решению вопроса. Это время еще не пришло».

Выступая 2 сентября на церемонии открытия нового здания парламента Нагорно-Карабахской Республики в Степанакерте, председатель Национального Собрания Армении Тигран Торосян заявил, что НКР состоялась как независимое государство. Он подчеркнул, что «нет ни малейшего сомнения в том, что НКР будет признана международным сообществом».

Тигран Торосян назвал провозглашение НКР «большим чудом», которое, считает спикер, со временем будет оценено по достоинству. «Сегодня у нас два государства с огромным потенциалом, о чем раньше мы и мечтать не могли», - сказал Торосян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 29 АВГУСТА-4 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Возвращение и помилование Сафарова

Отбывавший пожизненное наказание в Венгрии за жестокое убийство армянского офицера Гургена Маргаряна Рамиль Сафаров 31 августа вернулся в Азербайджан и был помилован президентом страны Ильхамом Алиевым.

19 февраля 2004 года лейтенант армянских вооруженных сил, 26-летний Гурген Маргарян, проходивший обучение английскому языку в университете национальной обороны Венгрии в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», был жестоко убит азербайджанским старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым. В 5 часов утра Рамиль Сафаров зарубил спящего Гургена Маргаряна топором. 13 апреля 2006 года суд Будапешта приговорил Рамиля Сафарова к пожизенному заключению.

31 августа президент Армении Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности и пригласил на экстренное совещание руководителей дипломатических представительств стран-членов ООН, аккредитованных в Армении и глав представительств международных организаций.

Серж Саргсян на заседании Совбеза 31 августа 2012 года Фото: пресс-служба президента Армении

На заседании Совбеза президент, в частности, заявил:

«Власти Венгрии должны понять, что совершили серьезную ошибку. Они, фактически, заключили сделку с азербайджанскими властями. И заявления азербайджанской стороны о том, что уже больше года велись тайные переговоры, и что вопрос был окончательно решен в ходе официального визита премьер-министра Венгрии в Баку, говорит о том, что это не решение министра юстиции, а согласованные действия стран, заключивших сделку. И мы обязательно должны дать соответствующий ответ».

На встрече с послами Серж Саргсян заявил, что «мы разрываем дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией».

«Сразу же после совершения этого преступления как власти Венгрии, так и страны-члены НАТО и ЕС – наши партнеры - постоянно призывали нас не политизировать это дело. Нас постоянно призывали доверять правосудию Венгрии. Мы с большим вниманием следили за всеми развитиями вокруг этого преступления. В ходе всех наших встреч с президентом Венгрии, министром иностранных дел, спикером парламента, послом этот вопрос был на повестке, и мы многократно получали заверения в том, что возвращение или передача преступника в Азербайджан исключается. То же самое говорили нам в ответ на наши запросы в министерстве иностранных дел Венгрии и парламенте в течение последних дней. В результате последних предательских развитий убийца оказался в Баку на свободе», - заявил президент.

Серж Саргсян на встрече с послами 31 августа 2012 года Фото: пресс-служба президента Армении

31 августа замминистра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что около двух недель назад МИД Армении получил сигнал о том, что власти Венгрии намерены экстрадировать Сафарова.

Он отметил, что сразу после получения данной информации МИД предпринимал шаги по официальным и иным каналам для ее уточнения, проводя встречи на разных уровнях. Зограб Мнацаканян сказал, что по итогам этих встреч и до последнего момента армянская сторона получала заверения в том, что Рамиль Сафаров продолжит отбывать заключение в Венгрии.

1 сентября пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Томми Виетор заяыил, что президент США Барак Обама «глубоко озабочен» сообщением о том, что президент Азербайджана помиловал Рамиля Сафарова по возвращении из Венгрии.

«Мы информируем власти Азербайджана о том, что разочарованы решением помиловать Сафарова. Этот шаг противоречит продолжающимся усилиям по сокращению региональной напряженности и примирению. США также запросили объяснений от Венгрии относительно решения о транспортировке Сафарова в Азербайджан», - заявил Виетор.

Участник акции протеста в Будапеште Фото: REUTERS

3 сентября генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что «решение властей Азербайджана о помиловании и освобождении от ответственности экстрадированного из Венгрии убийцы армянского офицера идет вразрез с нормами международного права и ставит под сомнение дееспособность межгосударственной системы противодействия преступности».

«Более того, героизация преступника будет лишь способствовать нарастанию и без того высокой региональной напряженности. Убежден, что международное сообщество не замедлит дать объективную оценку случившемуся»,- заявил генсек ОДКБ.

В тот же день официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что «в России с глубокой озабоченностью восприняты сообщения о помиловании азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова».

«Считаем, что эти действия азербайджанских, равно как и венгерских властей идут вразрез с усилиями, согласованными на международном уровне, в первую очередь по линии Минской группы ОБСЕ, и направленными на снижение напряженности в регионе.

Ожидаем также, что соответствующая оценка сложившейся ситуации будет в самое ближайшее время дана сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - заявил российский дипломат.

4 сентября Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс осудил тот факт, что осужденный убийца Рамиль Сафаров прославляется и награждается в Азербайджане.

«Расистские преступления не должны оставаться безнаказанными. Насильственные действия, совершенные на почве расизма или этнической ненависти, являются особенно опасными формами преступлений. Помимо деструктивного воздействия для жертв и их близких, они могут быть разрушительными для целых обществ. Государства обязаны применять сдерживающие санкции против тех, кто совершил преступление на почве этих предубеждений», - говорилось в заявлении Муйжниекса.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 29 АВГУСТА-4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Открытие дороги Варденис-Мартакерт

1 сентября президенты Армении и Арцаха Серж Саргсян и Бако Саакян присутствовали на церемонии открытия автодороги Варденис-Мартакерт.

Фото: пресс-служба президента Армении

Дорога была построена на пожертвования всего армянства, в частности, на средства, собранные на телемарафонах Всеармянского фонда «Армения» в 2013 и 2014 году, и при поддержке правительств Армении и Арцаха.

Фото: пресс-служба президента Армении

Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предводителем Арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном также посетили Дадиванк, ознакомились с проводимыми в монастырском комплексе реставрационными работами.

Ара Тадевосян