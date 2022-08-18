5/10/15: Заявление Зурабяна, письмо Сирадегяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 АВГУСТА 2007 ГОДА

«Не слухи, а реальный процесс»

17 августа председатель правления партии Армянское Общенациональное Движение (АОД) Арарат Зурабян заявил, что «Серж Саргсян не посмеет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года».

Арарат Зурабян сказал, что «у Сержа Саркисяна не хватит смелости смотреть в глаза [экс-президенту Армении] Левону Тер-Петросяну».

Комментируя заявления о том, что вопрос участия в выборах Левона Тер-Петросяна обсуждается лишь на уровне слухов, Арарат Зурабян сказал, что «это не слухи, а реальный процесс».

Арарат Зурабян и Левон Тер-Петросян Фото: Фотолур

Председатель правления АОД сообщил, что вопрос о выдвижении кандидатуры экс-президента Левона Тер-Петросяна уже решен членами правления партии, и «когда придет время, все увидят, насколько серьезно настроен сам первый президент».

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 АВГУСТА 2012 ГОДА

Письмо Сирадегяна

16 августа газета «Грапарак» опубликовала письмо бывшего министра внутренних дел Армении, экс-мэра Еревана Вано Сирадегяна.

2 августа газета «Грапарак» писала о том, что Вано Сирадегян скончался несколько месяцев назад за рубежом, однако этот факт не афишируется.

В адресованном главному редактору газеты письме Вано Сирадегян отметил, что 8 лет назад «подумывал о возвращении в Армении, а сейчас не думает».

«Так или иначе, я вернусь в Армению: надеюсь вернуться так, чтобы не видеть те политические, социальные, нравственные разрушения, которые произошли в нашей стране за годы моего отсутствия», - говорится в письме.

Вано Сирадегян

Вано Сирадегян также высказался об инициативе по сбору подписей с требованием о его возвращении в Армению.

«Сначала я написал текст под названием «Прекратите!», но затем разорвал этот листок, осознав, что такая реакция будет не только несправедливой в отношении моих близких, но и станет неблагодарным и грубым поведением по отношению к людям, поставившим свои подписи», - говорится в письме.

Вано Сирадегян скончался осенью 2021 года.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 15-21 АВГУСТА 2017 ГОДА

Визит в Матагис и Талыш

17 августа премьер-министры Армении и НКР Карен Карапетян и Араик Арутюнян посетили Аскеранский, Мартунийский и Мартакертский районы, побывали в общинах Матагис и Талыш.

«Программа восстановления Талыша ежедневно находится в центре нашего внимания. В апреле прошлого года в результате спровоцированных Азербайджаном военных действий население деревни было вынуждено покинуть собственные дома. Сегодня нашей задачей является обеспечение должной безопасности и привлекательных социально-экономических условий, чтобы в дальнейшем талышцы не имели намерения покинуть свой родной очаг»,- заявил Араик Арутюнян.

Талыш и Матагис перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года.

Ара Тадевосян