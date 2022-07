5/10/15: Пашинян vs РПА, WhoCares, предложение Володина

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

«Острая необходимость в новой сильной оппозиции»

12 июля председатель Национально-Демократического Союза (НДС) Вазген Манукян заявил, что «в Армении существует острая необходимость в новой сильной оппозиции».

«После парламентских выборов 2007 года оппозиция чувствует себя сломленной и не находит в себе сил изменить что-либо в сложившейся ситуации», - заявил Манукян.

«Необходимо до 2008 года создать новых 4-5 сильных оппозиционных партий», - отметил экс-премьер, выразив уверенность в том, что «перемен удастся достичь в ходе президентских выборов 2008 года».

«Много шансов в беспределе»

17 июля член Совета Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян заявил, что победе Сержа Саргсяна на президентских выборах 2008 года «нет альтернативы».

Лидер оппозиционного блока «Импичмент» Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что «РПА не имеет шансов на выборах, однако имеет много шансов в беспределе». По словам Пашиняна, «если выборы являются механизмом свободного выражения воли народа, то будет нелогично предполагать, что народ отдаст предпочтение ненавистному кандидату».

Никол Пашинян в 2007 году Фото: Фотолур

Пашинян заявил также, что «нынешние власти Армении не способны обеспечить решение нагорно-карабахского конфликта» и нормализовать отношения с Турцией.

«Армянские власти пытаются поставить Турцию на колени, используя вопрос Геноцида, однако это совершенно невозможно. Кроме того, таким образом Армения становится разменной монетой в руках европейских стран», - отмечал Пашинян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Альбом WhoCares

13 июля немецкая компания edel выпустила альбом супергруппы WhoCares, основанной Иэном Гилланом (Deep Purple) и Тони Айомми (Black Sabbath) с целью сбора средств для строительства музыкальной школы N 6 в Гюмри.

Иэн Гиллан, Нико МакБрейн, Джон Лорд и Тони Айомми Фото: Медиамакс

На альбоме, состоящем из двух CD, были представлены новые композиции Out Of My Mind и Holy Water, выпущенные в 2011 году, и собрание редких и ранее неиздававшихся песен Иэна Гиллана и Тони Айомми.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

«Наша армия становится сильнее изо дня в день»

13 июля президент Армении Серж Саргсян заявил, что «наша армия изо дня в день становится сильнее».

«Приобретается новое оружие, новые виды вооружения. Сегодня насыщенность, обустроенность и снаряжение наших вооруженных сил находятся на удовлетворительном уровне и достаточны для решения всех тех военных задач, которые поставлены перед нашей армией.

Серж Саргсян и Виген Саргсян 13 июля 2017 года Фото: пресс-служба президента Армении

Конечно, мы не забываем, что на поле боя главным действующим лицом является человек, армянский воин. Во всех тех сражениях, в которых мы побеждали или имели успех, делали это в первую очередь именно благодаря человеческому фактору. Оружие и боеприпасы достаточного количества и качества, плюс умные и неотступные воины – вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь», - говорил Серж Саргсян.

Предложение Володина

17 июля спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве Армении, чтобы национальные водительские права признавались на территории России.

Вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с Володином спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян.

По его словам, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в России водителями с национальными правами, «граждане Армении фактически остались за бортом».

Вячеслав Володин встречается с делегацией Армении 17 июля 2017 года Фото: Госдума РФ

«Я могу сказать лишь одно: закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения», - сказал Вячеслав Володин.

29 июня 2022 года Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности в РФ.

Ара Тадевосян