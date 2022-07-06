5/10/15: Ван Ромпой в Ереване, Царукян в Минске, «залог» Саргсяна - Mediamax.am

exclusive
324 просмотров

5/10/15: Ван Ромпой в Ереване, Царукян в Минске, «залог» Саргсяна


Херман ван Ромпой и президент Армении Серж Саргсян
Херман ван Ромпой и президент Армении Серж Саргсян

Фото: Фотолур

Карен Карапетян встречается с послами стран ЕС 7 июля 2017 года
Карен Карапетян встречается с послами стран ЕС 7 июля 2017 года

Фото: пресс-служба правительства

Александр Лукашенко и Гагик Царукян 10 июля 2012 года
Александр Лукашенко и Гагик Царукян 10 июля 2012 года

Фото: «Армянский стандарт»


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

 

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

 

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

 

Cледует принять «серьезные» и «непростые решения»

 

9 июля американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза заявил, что «мы исходим из желания найти компромисс между двумя фундаментальными приципами: о территориальной целостности и о праве народов на самопределение».

 

Американский дипломат заметил, что в мире не существует «универсальной формулы», или «общепринятого пути» для нахождения компромисса между двумя этими приципами.

 

«Мы находимся на стадии, когда президентам Армении и Азербайджана следует принять серьезные, непростые решения. Они проявили политическую волю. Их министры проявили политическую волю и довели переговоры до той точки, после которой требуются непростые решения на уровене президентов», - сказал Мэтью Брайза.

 

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

 

«Вы движетесь в правильном направлении»

 

Председатель Европейского совета Херман ван Ромпой заявил 4 июля в Ереване, что

ЕС в рамках Восточного Партнерства решил увеличить финансовую поддержку Армении в 2012 году на 15 миллионов евро.

 

Он призвал власти Армнии продолжить реформы, в частности, усилить демократические институты, продолжить борьбу с коррупцией, обеспечить уважение прав человека и верховенство закона.

Херман ван Ромпой и президент Армении Серж Саргсян Херман ван Ромпой и президент Армении Серж Саргсян

Фото: Фотолур

«Вы движетесь в правильном направлении, несмотря на то, что еще предстоит проделать большой объем работы», - заявил председатель Европейского совета.

 

Херман ван Ромпой сказал, что «прогресс в урегулировании карабахского конфликта должен оставаться важнейшим приоритетом». «Каждый день, проходящий без решения конфликта, является упущенной возможностью для всех»,- сказал он.

 

«Ты - человек слова»

 

10 июля в Минске открылась линия по розливу армянского коньяка.

 

Учредителями компании «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» с долями соответственно 69% и 31%.

 

На церемонии присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и собственник Ереванского коньячно-винно-водочного комбината, депутат парламента Армении Гагик Царукян.

Александр Лукашенко и Гагик Царукян 10 июля 2012 года Александр Лукашенко и Гагик Царукян 10 июля 2012 года

Фото: «Армянский стандарт»

Первую бутылку, сошедшую с конвейера, вручили Лукашенко, а он подарил ее Царукяну.

 

«Это за то, что ты человек слова: сказал - сделал. Чтобы наши чиновники таким людям всегда давали зеленый свет», - заявил Лукашенко.

 

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  4-10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

 

«Залог развития без потрясений»

 

Президент Армении Серж Саргсян заявил 5 июля, что реформированный вариант Конституции предоставляет лучшие возможности для демократического развития.

 

«Сейчас мы осуществляем переход к парламентской форме правления. Мы убеждены, что реформированный вариант Конституции предоставляет лучшие возможности для демократического развития, сохранения баланса между ветвями власти и, в целом, для разностороннего развития нашей страны без потрясений. Несомненно, в результате конституционных реформ у нас будут более справедливые и стабильные государство и общество», - заявил президент.

 

«Амбициозная и впечатляющая»

 

7 июля глава делегации ЕС Петр Свитальский охарактеризовал программу и повестку реформ правительства Армении как «амбициозные и впечатляющие» и подтвердил готовность ЕС работать вместе.

Карен Карапетян встречается с послами стран ЕС 7 июля 2017 года Карен Карапетян встречается с послами стран ЕС 7 июля 2017 года

Фото: пресс-служба правительства

Выступая на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, на которой присутствовали также аккредитованные в Армении послы стран-членов ЕС, Петр Свитальский приветствовал предпринятые правительством Армении шаги в направлении антикоррупционной политики, организации избирательных процессов, судебной системы, защиты прав человека, формирования благоприятной бизнес-среды и по ряду других направлений, подчеркнув, что будет содействовать Армении в этом деле.

 

Ара Тадевосян

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


5/10/15 | Июль 6, 2022 22:45
5/10/15: Ван Ромпой в Ереване, Царукян в Минске, «залог» Саргсяна

5/10/15 | Июнь 29, 2022 23:05
5/10/15: Оценка Кочаряна, призыв Эштон, желание Саргсяна

5/10/15 | Июнь 21, 2022 23:14
5/10/15: Предсказание Алиева, restart Карапетяна

5/10/15 | Июнь 15, 2022 23:05
5/10/15: Заявление Путина, Обамы и Олланда, члены РПА vs. Свитальский

5/10/15 | Июнь 8, 2022 23:16
5/10/15: Кочарян и Алиев не договорились, «у Карапетяна нет причин для отставки»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022