5/10/15: Ван Ромпой в Ереване, Царукян в Минске, «залог» Саргсяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Cледует принять «серьезные» и «непростые решения»

9 июля американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза заявил, что «мы исходим из желания найти компромисс между двумя фундаментальными приципами: о территориальной целостности и о праве народов на самопределение».

Американский дипломат заметил, что в мире не существует «универсальной формулы», или «общепринятого пути» для нахождения компромисса между двумя этими приципами.

«Мы находимся на стадии, когда президентам Армении и Азербайджана следует принять серьезные, непростые решения. Они проявили политическую волю. Их министры проявили политическую волю и довели переговоры до той точки, после которой требуются непростые решения на уровене президентов», - сказал Мэтью Брайза.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

«Вы движетесь в правильном направлении»

Председатель Европейского совета Херман ван Ромпой заявил 4 июля в Ереване, что

ЕС в рамках Восточного Партнерства решил увеличить финансовую поддержку Армении в 2012 году на 15 миллионов евро.

Он призвал власти Армнии продолжить реформы, в частности, усилить демократические институты, продолжить борьбу с коррупцией, обеспечить уважение прав человека и верховенство закона.

Херман ван Ромпой и президент Армении Серж Саргсян Фото: Фотолур

«Вы движетесь в правильном направлении, несмотря на то, что еще предстоит проделать большой объем работы», - заявил председатель Европейского совета.

Херман ван Ромпой сказал, что «прогресс в урегулировании карабахского конфликта должен оставаться важнейшим приоритетом». «Каждый день, проходящий без решения конфликта, является упущенной возможностью для всех»,- сказал он.

«Ты - человек слова»

10 июля в Минске открылась линия по розливу армянского коньяка.

Учредителями компании «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» с долями соответственно 69% и 31%.

На церемонии присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и собственник Ереванского коньячно-винно-водочного комбината, депутат парламента Армении Гагик Царукян.

Александр Лукашенко и Гагик Царукян 10 июля 2012 года Фото: «Армянский стандарт»

Первую бутылку, сошедшую с конвейера, вручили Лукашенко, а он подарил ее Царукяну.

«Это за то, что ты человек слова: сказал - сделал. Чтобы наши чиновники таким людям всегда давали зеленый свет», - заявил Лукашенко.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

«Залог развития без потрясений»

Президент Армении Серж Саргсян заявил 5 июля, что реформированный вариант Конституции предоставляет лучшие возможности для демократического развития.

«Сейчас мы осуществляем переход к парламентской форме правления. Мы убеждены, что реформированный вариант Конституции предоставляет лучшие возможности для демократического развития, сохранения баланса между ветвями власти и, в целом, для разностороннего развития нашей страны без потрясений. Несомненно, в результате конституционных реформ у нас будут более справедливые и стабильные государство и общество», - заявил президент.

«Амбициозная и впечатляющая»

7 июля глава делегации ЕС Петр Свитальский охарактеризовал программу и повестку реформ правительства Армении как «амбициозные и впечатляющие» и подтвердил готовность ЕС работать вместе.

Карен Карапетян встречается с послами стран ЕС 7 июля 2017 года Фото: пресс-служба правительства

Выступая на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, на которой присутствовали также аккредитованные в Армении послы стран-членов ЕС, Петр Свитальский приветствовал предпринятые правительством Армении шаги в направлении антикоррупционной политики, организации избирательных процессов, судебной системы, защиты прав человека, формирования благоприятной бизнес-среды и по ряду других направлений, подчеркнув, что будет содействовать Армении в этом деле.

Ара Тадевосян