5/10/15: Оценка Кочаряна, призыв Эштон, желание Саргсяна

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

«Создаст дополнительные проблемы»

26 июня президент Роберт Кочарян заявил, что вступление в НАТО «создаст для Армении дополнительные проблемы и снизит уровень ее безопасности».

«Армения настроена расширять отношения с НАТО и работает в рамках Плана действий индивидуального партнерства», - сказал президент Армении на совместной пресс-конференции с президентом Греции Карлосм Папулиасом.

Он отметил, что «присоединение к какому-либо военному блоку должно отвечать на вопрос: повысит ли оно степень безопасности страны?».

Роберт Кочарян и Карлос Папулиас 26 июня 2007 года Фото: Фотолур

«По нашим оценкам, вступление в НАТО создаст для Армении дополнительные прблемы и снизит уровень ее безопасности», - сказал Роберт Кочарян.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

«Жизненно важное значение»

27 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон сказала, что прогресс в урегулировании карабахского конфликта «имеет жизненно важное значение для Армении в контексте полноценного использования потенциала политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС».

Кэтрин Эштон Фото: REUTERS

Выступая по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном июня в Брюсселе,

Кэтрин Эштон выразила озабоченность в связи с имевшими место серьезными инцидентами на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения. Она призвала Армению и Азербайджан нарастить усилия для достижения соглашения на основе Мадридских принципов и полноценным образом реализовать обязательства, взятые на себя президентами в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Будет более справедливая судебная система»

28 июня министр юстиции Грайр Товмасян заявил, что через несколько лет Армения будет иметь более справедливую и надежную судебно-правовую систему.

Грайр Товмасян 28 июня 2012 года Фото: Фотолур

Он отметил, что уже разработана программа судебно-правовых реформ на 2012-2016гг., и в случае ее эффективной реализации «у нас будет совсем другая судебно-правовая система».

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Виген Саргсян не желает становиться премьер-министром

28 июня министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что после 2018 года желает оставаться на своем посту и продолжать начатую работу.

Отвечая на вопрос, есть ли у него желание стать премьер-министром Армении, Виген Саргсян сказал:

«Я много раз говорил, что желаю продолжить начатую в министерстве обороны работу и довести ее до того уровня, который позволит сказать, что мы добились реальных изменений. Это будет большой честью для меня, как для гражданина Армении».

Виген Саргсян 28 июня 2017 года Фото: Фотолур

«По итогам выборов этого года мы хорошей командой сформировали исполнительную власть и успех каждого члена нашей команды важен для нас всех. Я счастлив, что наше правительство возглавляет опытный и эффективный менеджер, мой давний друг Карен Карапетян, которого я никак не могу отделить от нашей команды. Мы вместе делаем общее дело, и я уверен, что будем иметь хороший результат», - подчеркнул Виген Саргсян.

Говоря о вероятности возобновления военных действий, министр заметил:

«Я почти уверен, что полномасштабная война не начнется, поскольку она не решит вопрос Карабаха. Провоцирование войны станет безрассудством со стороны руководства Азербайджана».

«Разгрузить суды»

29 июня премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о необходимости «разгрузить суды».

«Жалобы относительно работы судов касаются продолжительности судебных дел, хотя нужно констатировать, что порой это бывает обусловлено объективными причинами»,- отметил Карен Карапетян.

По словам премьер-министра, в 2016 году в судах находилось 133 тысяч гражданских дел.

«Подобная перенагрузка судов вызывает серьезные риски с точки зрения эффективности и доступности правосудия»,- заметил глава правительства.

Ара Тадевосян