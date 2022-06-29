5/10/15: Оценка Кочаряна, призыв Эштон, желание Саргсяна - Mediamax.am

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5/10/15: Оценка Кочаряна, призыв Эштон, желание Саргсяна


Кэтрин Эштон
Кэтрин Эштон

Фото: REUTERS

Грайр Товмасян 28 июня 2012 года
Грайр Товмасян 28 июня 2012 года

Фото: Фотолур

Роберт Кочарян и Карлос Папулиас 26 июня 2007 года
Роберт Кочарян и Карлос Папулиас 26 июня 2007 года

Фото: Фотолур

Виген Саргсян 28 июня 2017 года
Виген Саргсян 28 июня 2017 года

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

 

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

 

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

 

«Создаст дополнительные проблемы»

 

26 июня президент Роберт Кочарян заявил, что вступление в НАТО «создаст для Армении дополнительные проблемы и снизит уровень ее безопасности».

 

«Армения настроена расширять отношения с НАТО и работает в рамках Плана действий индивидуального партнерства», - сказал президент Армении на совместной пресс-конференции с президентом Греции Карлосм Папулиасом.

 

Он отметил, что «присоединение к какому-либо военному блоку должно отвечать на вопрос: повысит ли оно степень безопасности страны?».

 

Роберт Кочарян и Карлос Папулиас 26 июня 2007 года Роберт Кочарян и Карлос Папулиас 26 июня 2007 года

Фото: Фотолур

 

«По нашим оценкам, вступление в НАТО создаст для Армении дополнительные прблемы и снизит уровень ее безопасности», -  сказал Роберт Кочарян.

 

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

 

«Жизненно важное значение»

 

27 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон сказала, что прогресс в урегулировании карабахского конфликта «имеет жизненно важное значение для Армении в контексте полноценного использования потенциала политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС».

 

Кэтрин Эштон Кэтрин Эштон

Фото: REUTERS

 

Выступая по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном июня в Брюсселе,

Кэтрин Эштон выразила озабоченность в связи с имевшими место серьезными инцидентами на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения. Она призвала Армению и Азербайджан нарастить усилия для достижения соглашения на основе Мадридских принципов и полноценным образом реализовать обязательства, взятые на себя президентами в рамках Минской группы ОБСЕ.  

 

«Будет более справедливая судебная система»

 

28 июня министр юстиции Грайр Товмасян заявил, что через несколько лет Армения будет иметь более справедливую и надежную судебно-правовую систему.

 

Грайр Товмасян 28 июня 2012 года Грайр Товмасян 28 июня 2012 года

Фото: Фотолур

 

Он отметил, что уже разработана программа судебно-правовых реформ на 2012-2016гг., и в случае ее эффективной реализации «у нас будет совсем другая судебно-правовая система».

 

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  27 ИЮНЯ-3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

 

Виген Саргсян не желает становиться премьер-министром

 

28 июня министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что после 2018 года желает оставаться на своем посту и продолжать начатую работу.

 

Отвечая на вопрос, есть ли у него желание стать премьер-министром Армении, Виген Саргсян сказал:

 

«Я много раз говорил, что желаю продолжить начатую в министерстве обороны работу и довести ее до того уровня, который позволит сказать, что мы добились реальных изменений. Это будет большой честью для меня, как для гражданина Армении».

 

Виген Саргсян 28 июня 2017 года Виген Саргсян 28 июня 2017 года

Фото: Фотолур

 

«По итогам выборов этого года мы хорошей командой сформировали исполнительную власть и успех каждого члена нашей команды важен для нас всех. Я счастлив, что наше правительство возглавляет опытный и эффективный менеджер, мой давний друг Карен Карапетян, которого я никак не могу отделить от нашей команды. Мы вместе делаем общее дело, и я уверен, что будем иметь хороший результат», - подчеркнул Виген Саргсян.

 

Говоря о вероятности возобновления военных действий, министр заметил:

 

«Я почти уверен, что полномасштабная война не начнется, поскольку она не решит вопрос Карабаха. Провоцирование войны станет безрассудством со стороны руководства Азербайджана».

 

«Разгрузить суды»

 

29 июня премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о необходимости «разгрузить суды».

 

«Жалобы относительно работы судов касаются продолжительности судебных дел, хотя нужно констатировать, что порой это бывает обусловлено объективными причинами»,- отметил Карен Карапетян.

 

По словам премьер-министра, в 2016 году в судах находилось 133 тысяч гражданских дел.

 

«Подобная перенагрузка судов вызывает серьезные риски с точки зрения эффективности и доступности правосудия»,- заметил глава правительства.

 

Ара Тадевосян

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