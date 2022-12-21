Армянские добровольческие батальоны должны стать частью ВС

Арцахская/Нагорно-Карабахская война 2020 года выявила ряд проблем в вооруженных силах Армении, одной из которых была неспособность провести эффективный призыв резервистов. Как только военные и политические лидеры поняли, что официальная мобилизация резервистов не сработала, этот подход был заменен использованием добровольческих групп («джокатов»), по 40 человек в каждой. Но и эта стратегия оказалась неэффективной, поскольку группы не были по-настоящему интегрированы в вооруженные силы, личный состав не был обучен, а их командиры не имели опыта. После войны возникла новая тенденция - развитие негосударственных добровольческих подразделений. Самым известным из них является "Вома", которая была сформирована еще в 2014 году и приняла участие в Арцахской/Нагорно-Карабахской войне 2020 года, но есть и ряд других отрядов, таких как "Тигран Мец" и "Азатазен". Идея гражданской активности и деятельности "снизу" для выполнения функций, которые государство не в состоянии эффективно выполнять, может показаться хорошей альтернативой, но она может нести в себе сложные проблемы и значительные риски.



В этой статье описываются оперативные, материальные и юридические риски, связанные с добровольческими батальонами, и предлагаются некоторые решения для их устранения.



Проблема интеграции и вооружения



Подразделения, подобные описанным выше, опираются на гражданских добровольцев, готовых участвовать в тренировках - как правило, в вечернее время или в выходные дни. Некоторые из этих групп, включая "Вома" и "Тигран Мец", несут боевое дежурство вдоль границы с Азербайджаном.



Эти подразделения высоко мотивированы, но поскольку они проводят почти все учебные мероприятия самостоятельно и мало взаимодействуют с регулярной армией, они в основном действуют вне общей цепи управления. Это определенно не лучшее применение для одних из самых мотивированных людей в стране.



Существуют также проблемы с оборудованием и техникой, которое используют добровольческие группы. Их снаряжение и индивидуальная броня нередко лучше той, что используется в вооруженных силах, но они могут использовать исключительно легкое стрелковое вооружение во время тренировок. Отсутствие подготовки по владению сложным вооружением и наиболее современным снаряжением делает эти группы трудно интегрируемыми в регулярную армию.



Третья проблема заключается в том, что эти подразделения практически полностью зависят от частного финансирования. В настоящее время доноры в Армении и диаспоре готовы поддержать такие проекты, и будем надеяться, что эта ситуация не изменится. Но надежда — это не то понятие, которое нужно использовать в военном планировании и архитектуре безопасности страны в условиях столь широких угроз, в особенности учитывая тот факт, что развертывание и функционирование боеспособных отрядов обходится очень дорого.



В Азербайджане добровольцы могут быть привлечены к ответственности или убиты



Основная проблема негосударственных добровольческих подразделений заключается в том, что они не защищены существующими военными конвенциями. Член добровольческого отряда, захваченный азербайджанскими войсками в плен во время пограничных столкновений или военного конфликта, не может считаться военнопленным в полной мере. В результате бакинский режим в лучшем случае будет преследовать их по уголовным статьям за терроризм, наемничество и так далее, а в худшем и вовсе казнит на поле боя. Не менять ничего в этой ситуации означает фактический отказ от моральной ответственности за судьбу армянских солдат.



Описанная выше ситуация не является гипотетической. Власти и военнослужащие Азербайджана открыто казнили армянских военнопленных, о чем свидетельствуют видео и фотографии таких преступлений, поступающие из проправительственных азербайджанских источников - в основном через Telegram и другие социальные сети.



Еще одним примером, который наглядно демонстрирует серьезную опасность применения негосударственных добровольческих отрядов, является продолжающееся преследование азербайджанскими властями военнопленных, захваченных во время Арцахской/Нагорно-Карабахской войны 2020 года несмотря на то, что это противоречит международным конвенциям по уголовному праву.



Стоит отметить, что международное сообщество в целом поддерживает позицию Армении - недавняя казнь военнопленных была осуждена многими странами, включая США.



Более того, большинство формальных и де-факто посредников армяно-азербайджанского конфликта добиваются освобождения армянских военнопленных, и в отдельных случаях Баку отправляет их обратно в Ереван. Но если нерегулярные войска будут заключены в тюрьму или казнены, то такой явной поддержки со стороны международного сообщества может и не быть.



Другой международный вопрос, который может возникнуть, — это потенциальные трудности, создаваемые для оборонных закупок в странах, ответственно ведущих торговлю оружием (в основном западные). На данный момент Армения не закупает оружие в этих странах, но существует тенденция к диверсификации поставок после начала Русско-Украинской войны и продолжающейся неофициальной заморозки военно-технического сотрудничества между Москвой и Ереваном. Использование нерегулярных вооруженных групп, финансируемых из частных источников, - не лучший способ продемонстрировать ответственность и высокие стандарты развертывания, обслуживания и эксплуатации западного оружия, которое теоретически может быть закуплено Ереваном.



Предлагаемые решения



Сложившаяся ситуация не является оптимальной для обеспечения безопасности Армении. В то же время есть признаки некоторых позитивных процессов: основной состав нескольких добровольческих подразделений подписывает официальные краткосрочные контракты с Министерством обороны Армении и только после этого заступает на боевое дежурство на границе с Азербайджаном, что технически делает их частью вооруженных сил на этот период. Это также позволяет добровольцам получать от армии стрелковое оружие военного класса в ходе несения службы. Но в то же время нельзя сказать, что отряды действительно интегрированы в оборонные институты государства.



Самый известный недавний пример формирования и масштабного использования добровольческих подразделений — это российско-украинский конфликт, начавшийся в 2014 году. В то время украинские вооруженные силы находились в очень плохом состоянии, большинство войск были небоеспособны и поэтому был запущен процесс формирования добровольческих батальонов, отчасти похожий на недавние события в Армении. Ключевым отличием было изначальное участие украинского государства в формировании таких подразделений - все они входили либо в состав новоявленных Национальной гвардии (часть МВД Украины), войск территориальной обороны (организованных Генеральным штабом), либо в состав Вооруженных сил. Некоторые из них финансировались и продолжают финансироваться из частных источников, но это не покрывает 100% расходов подразделений, а скорее дополняет, чем заменяет финансовые возможности государства.



Поскольку Армения в настоящее время формирует собственные войска территориальной обороны, существует оптимальный способ интеграции существующих добровольческих подразделений в государственную систему. Они должны стать официальными батальонами территориальной обороны. При этом подразделения должны сохранить свои названия, командиров, часть своих внутренне сформированных традиций, а также поддержку от доноров, которая должна быть организована таким образом, чтобы не создавать конфликтов интересов и приоритетов. В то же время эти подразделения должны финансироваться государством на том же уровне, что и другие вновь сформированные «с нуля» батальоны территориальной обороны, а частная помощь должна стать чем-то вспомогательным и осуществляться через официальные каналы. Одновременно следует строго запретить деятельность независимых добровольческих подразделений и создать официальный механизм для формирования таких подразделений в будущем, которые изначально будут частью государственных военных институтов.



Леонид Нерсисян - военный аналитик и исследователь APRI Armenia, соавтор книг «В ожидании бури: Южный Кавказ» и «Буря на Кавказе».



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.