Неделя в объективе: Миррен и Броснан, северное сияние, фотосессия невесты в Афинах

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 22 по 29 марта 2025 года.
Хелен Миррен и Пирс Броснан на премьере телесериала MobLand.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Купальник Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу» на выставке «Всплеск! Век плавания и стиля» в Музее дизайна в Лондоне.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Невеста участвует в фотосессии около военной техники перед парадом в честь Дня независимости Греции в Афинах.
Фото: REUTERS/Louiza Vradi
Актеры на генеральной репетиции оперы «Солнце и море» в театре Колон в Боготе.
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
Вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил базу морской пехоты Куантико.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Северное сияние в Лапландии.
Фото: REUTERS/Alexander Kuznetsov
Плакат с изображением Илона Маска в нацистской немецкой форме в восточном Лондоне.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Полицейские используют перцовый спрей против демонстранта в одежде дервиша в Стамбуле.
Фото: REUTERS/Umit Bektas
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