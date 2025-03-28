Неделя в объективе: Миррен и Броснан, северное сияние, фотосессия невесты в Афинах - Mediamax.am

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Неделя в объективе: Миррен и Броснан, северное сияние, фотосессия невесты в Афинах


Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Alexander Kuznetsov

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Umit Bektas


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 22 по 29 марта 2025 года.

 

Хелен Миррен и Пирс Броснан на премьере телесериала MobLand.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Купальник Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу» на выставке «Всплеск! Век плавания и стиля» в Музее дизайна в Лондоне.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Невеста участвует в фотосессии около военной техники перед парадом в честь Дня независимости Греции в Афинах.

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Актеры на генеральной репетиции оперы «Солнце и море» в театре Колон в Боготе.

Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил базу морской пехоты Куантико.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Северное сияние в Лапландии.

Фото: REUTERS/Alexander Kuznetsov

Плакат с изображением Илона Маска в нацистской немецкой форме в восточном Лондоне.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Полицейские используют перцовый спрей против демонстранта в одежде дервиша в Стамбуле.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

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