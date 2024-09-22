«Охота на мишек» в Ереване с Андреем Бильжо

В Ереване, в школе анимации «Невидимые друзья», открылся курс художника, классика карикатуры Андрея Бильжо. Так как сам он не любит термин «карикатура», его урок назвали «курсом парадоксального творчества».

В программе не только рисование, но и работа с пространствами и интерьерами. Бильжо будет раз в месяц приезжать в Ереван из Венеции, где сейчас живет.

До начала занятий Андрей Бильжо приехал в Ереван не с пустыми руками. С ним прилетела часть коллекции «Бильжомишек» - плюшевых медведей, которым художник придает выразительный взгляд, эмоции и чувства. Самих медведей Бильжо часто находит выброшенными в мусор, на блошиных рынках и барахолках.

Бильжомишки Фото: Медиамакс

Вот и в Ереване он решил «поохотиться на мишек» на блошином рынке рядом со стадионом «Раздан». Мы составили ему компанию, а заодно и побеседовали о искусстве, войне и не только.

«Не привлекай внимания, мы следим за мишками»

Субботним утром, у входа на блошиный рынок встречаем Андрея Бильжо. После быстрого знакомства художник резко удаляется в глубь рынка, следуя за женщиной с двумя большими пакетами. В легком недоумении я и фотограф пытаемся успеть за ним. Он поворачивается и говорит шепотом:

- Не привлекай внимания, мы следим за ней, у нее мишки. Сейчас она отойдет от этого перекупщика, и мы ее перехватим.

Андрей Бильжо на блошином рынке в Ереване Фото: Медиамакс

Так мы становимся участниками игры, главная цель которой - найти мишек, а еще познакомиться с продавцами, подслушать разные истории, подшутить и получить шутку в ответ и обязательно поторговаться о цене. Ведь мы на «охоте», а азарт –

один из главных ее компонентов.

«У мишек такая судьба»

- Почему именно мишки? – спрашиваю я.

- Этот проект родился случайно и не случайно, - отвечает Андрей Бильжо и делится историей.

У меня есть мишка, который младше меня на два года. Его мне подарила бабушка после того, как отсидела 8 лет в самом страшном лагере «Алжир» для жен изменников родины, а потом еще 8 лет - в Тюмени. Вернулась она только после смерти Сталина.

Этот медведь жил со мной. В подростковом возрасте, когда ко мне приходили друзья, они использовали его как боксерскую грушу или футбольный мяч. Ему отрывали уши, а потом пришивали новые. У мишек такая судьба, особенно у принадлежащих мальчикам.

Фото: Медиамакс

Потом его как-то отвезли на дачу вместе с разным хламом, но вскоре вернули в Москву, чтобы поменять износившуюся одежду. Пока медведь был в Москве, дача полностью сгорела. Так он и остался со мной, я учился на нем рисовать - дома было множество акварельных рисунков с медведями.

Потом я как-то заказал обивочный материал для мебели, очень симпатичный, а на нем - маленькие мишки. Появилась комната с мягкой мебелью, обитой мишками, а в ней много картинок мишек. В добавок друзья подарили мне мишку в комнату с мишками. Так я и стал «обрастать» мишками и начал находить их где-то на помойках, покупать на барахолках.

Меня всегда удивляло, что у них невыразительные лица. Я решил придать им эмоции. Они все глазастые и грустные, как я. Кто-то сказал, что «Бильжо - веселый человек с грустными глазами». Так и есть.

Андрей Бильжо Фото: Медиамакс

Итак, эта история началась с дружбы с медвежонком из детства, которому я не изменил. Он и сейчас со мной.

«Пуговицы удивительны, как и глаза»

- Пуговицы, пуговицы, у кого есть пуговицы? – спрашивает Бильжо проходя по рынку.

Так он ищет «глаза» для будущих Бильжомишек.

У одной из продавщиц есть десяток пуговиц, нанизанных на нитку. Художник начинает их ощупывать и вдруг нитка рвется и будущие «медвежьи глаза» разлетаются по асфальту.

- У меня ведь все аккуратно было собрано. Все вы мужчины такие, ничего без нас нормально сделать не можете - приговаривает продавщица, помогая собирать пуговицы.

- Так и есть, так и есть, - соглашается Андрей Бильжо.

Фото: Медиамакс

Я люблю блошиные рынки, потому что это - разное время, смешанное в одну кучу. Мне нравится придумывать здесь разные истории, видеть, как предметы могут общаться между собой. Еще мне очень интересно общаться с продавцами. Большинство из них с удовольствием разговаривают, рассказывают истории вещей. Я могу шутить, даже подкалывать их, а они не обижаются, а подкалывают меня в ответ.

Фото: Медиамакс

В Ереване я прицельно покупаю мишек, ну еще и пуговицы. В прошлый раз я купил здесь целых 2 килограмма разных пуговиц. Пожалуй, это уникальный предмет, который показывает, насколько все-таки человек креативное существо. В мире - миллиарды пуговиц и не было такого, чтобы я купил две похожие.

«Ереван – самый теплый город»

«Дорогая Анжела, здоровья тебе, счастья и всех земных благ. Твой Артак, 1981 год», - Бильжо читает надпись на картине, и мы размышляем, что могло произойти с Анжелой и Артаком за эти 43 года.

Фото: Медиамакс

Ереван - самый теплый город. Здесь легко общаться, потому что армяне обладают чувством иронии и самоиронии. Это удивительно приятно. Я прилетаю в аэропорт, заигрываю с девушками, которые там сидят, шучу с таксистами и начинается приятный диалог. Думаю - это как-то по-человечески.

Фото: Медиамакс

Сейчас я живу в Венеции. Это прекрасный город и когда тебе хорошо, он умножает это на 10. Когда плохо, все происходит так же. Я очень рад возможности раз в месяц прилетать в Ереван. Здесь мне очень хорошо.

«Идет война, а мне предложат – давай цветочки»

- Сколько стоит игрушечный пистолет? – спрашивает Андрей Бильжо у продавца.

- 500 драм, - отвечает парень.

- А если так? - говорит художник, направляя «пистолет» в его сторону.

- Все равно 500, - непоколебимо стоит он на своем.

- А ты суровый, - смеется художник.

- Да, нас не напугать, - отвечает парень.

Фото: Медиамакс

В Москве у меня должна была быть большая выставка, но началась война, и мишки стали бессмысленными.

- А разве искусство не важно во время войны? Ведь оно может лечить или хотя бы давать надежду, - спрашиваю я.

- Это очень сложный вопрос. Я много думал на эту тему. Не знаю, у меня нет ответа.

Я не могу заниматься чем-то другим, если есть тема войны. Это занимает всю мою голову, и оставшись в Москве, я должен был бы делать выставки только на эту тему.

Я уехал, потому что там не могу говорить то, что думаю, и молчать не могу и не хочу.

Фото: Медиамакс

Я не осуждаю никого, кто остался в Москве. Разные обстоятельства бывают. Но ведь можно хотя бы вести себя на людях чуть сдержаннее? Не петь и не плясать, например.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян