Путешествие в страну «Мимино» и князя Чавчавадзе

Журналистов нередко приглашают в пресс-туры - государства, компании, организации-партнеры. Последний раз в пресс-туре я был много лет назад, и, честно говоря, более не собирался. Но когда пришло приглашение от сети Radisson и ее партнера в Грузии – компании Silk Hospitality, входящей в состав Silk Road Group, что-то подсказывало, что стоит поехать. Особенно привлекало то, что помимо Тбилиси, программа пресс-тура предусматривала посещение Цинандали, где в родовом поместье Чавчавадзе действует Tsinandali Estate, включающий в себя дом-музей Александра Чавчавадзе, виноградники, винодельню, отель Tsinandali Estate, A Radisson Collection Hotel и недавно открытый Park Hotel.

Radisson Blu Iveria

В отеле Radisson Blu Iveria, расположенном в самом начале проспекта Руставели в Тбилиси, я останавливался 10 лет назад, всего на одну ночь. То была насыщенная деловая поездка, так что кроме своего номера, я ничего в отеле толком и не видел. Но хорошо запомнил длинный необычный диван, расположенный вдоль больших панорамных окон, лежа на котором можно обозревать Тбилиси.

Фото: Silk Hospitality

На этот раз мы жили на 14-м этаже и виды были поразительные – весь Тбилиси был как на ладони и можно было долго выискивать знакомые места.

Фото: Медиамакс

Еще более невероятный вид открывался с двух последних этажей отеля, где расположен Anne Semonin Spa.

Фото: Silk Hospitality

Следующим утром женская половина нашей группы совместила лицезрение Тбилиси с высоты птичьего полета с не менее приятными процедурами.

Фото: Медиамакс

«Поздний ланч» ожидал нас в итальянском ресторане Filini отеля и был преимущественно итальянским по содержанию, но грузинским по количеству горячих блюд. Их было четыре! Великолепный ризотто с грибами, стейк по флорентийски, мидии в сливочном соусе и фирменный грузинский цыпленок. Воистину рог изобилия для выехавших из Еревана рано утром и уставших с дороги людей!

От «Ушей Андропова» к Republic

В 1983 году к приезду генсека СССР на площади Республики в Тбилиси – напротив отеля «Иверия» - был создан архитектурный ансамбль «Пространственная аркада трибуны площади Торжеств».

Однако все называли его намного короче и остроумнее - «Уши Андропова».

В 2005 году комплекс снесли, а несколько лет назад Silk Road Group построила на месте «ушей» четырехэтажное многофункциональное здание Republic. На первом этаже расположился ресторан Republic 24, на втором и третьем – зал для мероприятий и концертов Republic Event Hall на 800 гостей, на четвертом - ресторан Republic с огромной верандой.

Фото: Silk Hospitality

Эту декоративную панель специально для Republic создала грузинский художник и дизайнер Тамара Квеситадзе – автор монументальной скульптуры «Нино и Али» в Батуми. С ее творчеством мы еще встретимся в Tsinandali Estate.

Фото: Медиамакс

Ужин, естественно, не уступал обеду по изобилию. За лососем и цыпленком в сливочном соусе последовали «прибывшие» из Republic 24 хинкали и имеретинские хачапури. Republic 24 – это работающий круглосточно ресторан грузинской кухни.

Фото: Silk Hospitality

Так что если вдруг поздней ночью или ранним утром в Тбилиси вам захочется хинкали или аджарского хачапури – вы знаете, куда идти.

Ночной клуб, завтрак и кафе «Иверия»

После ужина переходим улицу и неподалеку от входа в отель Radisson спускаемся в бывший подземный переход, где расположен принадлежащий Silk Hospitality ночной клуб Noble Savage - одно из самых модных мест в Тбилиси.

Фото: Silk Hospitality

Здесь очень красиво и загадочно.

Фото: Медиамакс

Приходит мысль, что нечто подобное можно было бы создать в Ереване на месте пустующего много лет подземного перехода у церкви Сурб Саргис.

Фото: Медиамакс

Клуб начинает заполняться ближе к полуночи, а расходятся все рано утром. Думаю, что прежде чем отправиться домой, многие из посетителей заходят подкрепиться в Republic 24.

Фото: Silk Hospitality

Что я всегда люблю в путешествиях, так это завтраки в отелях. Поскольку за последние три года путешествий практически не было, то изобилие на завтраке в Radisson Blu Iveria порадовало особо.

Перед отъездом в Кахетию мы легко пообедали в кафе «Иверия», расположенном рядом с отелем. Так мы замкнули своеобразный «квадрат» Silk Hospitality в самом сердце Тбилиси: Radisson Blu Iveria-Republic-Noble Savage-Iveria.

«Курирующая» нас (в самом хорошем смысле этого слова) Тако Мгеладзе из Silk Hospitality едет в Цинандали раньше нас на своей машине, «чтобы убедиться, что там все готово к вашему приезду».

Дорога в Кахетию, «Гиви Иванович», Вардан Минасян, Кварацхелия и Мхитарян

Никогда не думал, что когда-либо окажусь в городе Телави, который приобрел большую славу в 1977 году, сразу после выхода на экраны легендарного фильма «Мимино».

Садимся в микроавтобус, который повезет нас в Кахетию, и выясняется, что водитель Рафик - армянин. Он рад тому, что повезет соплеменников и с досадой рассказывает, что утром вез в Мцхету арабов, после которых салон машины был усыпан чипсами, которые ему пришлось вычищать пылесосом до начала нашего рейса.

Из Тбилиси в Телави и Цинандали ведут две дороги: более долгая шоссейная и более короткая горная. Мы едем по Гомборской – горной дороге. Она очень красива, но если вы не расположены к «серпантинам», советую во избежание неприятных недоразумений принять перед поездкой таблетку «Драмины».

Вскоре после того, как машина начинает спускаться с верхушки перевала высотой в 1620 метров над уровнем моря, на горизонте появляется могучая и невероятно длинная горная цепь. И тут я понимаю, что это – Большой или Главный Кавказский хребет, о котором я так много читал и которого никогда не видел. Казалось, армянина, родившегося и прожившего всю жизнь в Армении, горы удивить не могут. Оказалось, могут.

Скоро подъезжаем к Телави и видим табличку, указывающую на то, что до аэропорта, начальника которого Гиви Ивановича «не уважал ГАИ», 4 километра. От центра Телави до Цинандали - минут 10. За это время я успеваю вспомнить, что пару месяцев назад главным тренером футбольного клуба «Телави» был назначен бывший главный тренер национальной сборной Армении Вардан Минасян.

О футболе мы говорили за ужином минувшим вечером с Вато Шелия из Silk Hospitality. Он сокрушался по поводу того, что звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия не забил важный пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов в ворота «Милана» и радовался, что «Интер» Генриха Мхитаряна вышел в полуфинал, где встретится с этим самым «Миланом».

Прибытие в Tsinandali Estate

У входа в отель Tsinandali Estate, A Radisson Collection Hotel нас встречает управлящий Алекс Кобелашвили и его сотрудники с бокалами Tsinandali Estate Sparkling Extra Brut. После горной дороги бокал холодного игристого подобен манне небесной!

Фото: Silk Hospitality

Поднимаемся в номер, выходим на балкон и... Большой Кавказский хребет как на ладони. Кажется, что Radisson в Грузии специализируется на видах – панорамы города в Тбилиси, панорамы гор в Цинанадали.

Фото: Silk Hospitality

В номере на столике стоит благоухающий букет сирени и бутылка игристого Tsinandali в ведерке со льдом. Перед соблазном откупорить ее удается устоять.

Авторы интерьеров отеля - немецкий дизайнер Инго Мауэр и уже знакомая нам Тамара Квеситадзе.

«Секретная комната» и верность традициям Чавчавадзе

Алекс показывает нам Tsinandali Estate. На крыше отеля бассейн с потрясающим видом на Большой Кавказ и Anne Semonin Spa.

Фото: Silk Hospitality

Еще один, 27-метровый бассейн, расположен на территории отеля, с видом на виноградники и шикарные теннисные корты. Оба бассейна доступны гостям круглый год – в холодное время года вода подогревается.

Фото: Silk Hospitality

В подземной части, где в 19-м веке Александр Чавчавадзе основал первое в Грузии бутылочное производство вина, сегодня расположены рестораны Natella и Prince Alexander, бар-библиотека и «секретная комната» - небольшой зал для очень важных гостей.

Фото: Silk Hospitality

Пример особой гордости Tsinandali Estate - открытый амфитеатр на 1200 человек и крытый зал, которые с 2019 года принимают Tsinandali Festival.

Фото: Silk Hospitality

Здесь выступали всемирно известные музыканты – дирижер Зубин Мета, пианистки Юджа Ванг, Марта Аргерих, пианист Михаил Плетнев и многие другие.

Фото: Silk Hospitality

Нам рассказывают, что возрождая поместье Александра Чавчавадзе, основатель Silk Road Group Георгий Рамишвили, стремился возродить и важные символы. Семья Чавчавадзе была очень музыкальной, и Tsinandali Festival символизирует верность традициям княжеского рода. Виноградники и современная винодельня тоже являются данью уважения Александра Чавчавадзе, который первым в Грузии стал производить вино в бутылках.

Пан-Кавказский оркестр, Park Hotel и Prince Alexander

Специально для Tsinandali Festival каждый год собирается Пан-Кавказский оркестр под управлением итальянского дирижера Джанандреа Нозеда, в котором играют молодые музыканты из Грузии, Армении, Азербайджана, а также Турции, Казахстана, Украины и Туркменистана.

Фото: Silk Hospitality

Во многом именно благодаря им на территории Tsinandali Estatе появился Park Hotel – музыканты обычно приезжают за 2 недели до начала фестивался и живут там. В остальное время в Park Hotel обычно останавливается молодежь, которую привлекают демократичные цены.

Фото: Silk Hospitality

Постояльцам Park Hotel, впрочем, доступна вся инфраструктура Tsinandali Estate – как и обитателям Tsinandali Estate, A Radisson Collection Hotel. Вечером за ужином Алекс рассказывает нам, что компания молодых людей, шумно справляющая день рождения за соседним столом, остановилась в Park Hotel.

Ужинаем в ресторане Prince Alexander. Алекс Кобелашвили извиняется, что кухня не грузинская и обещает, что традиционное грузинское застолье состоится завтра. Мы не очень понимаем, за что извиняется Алекс - подают вкусную форель и нежнейшее мясо. Вкусная еда сопровождается белым «Цинандали», а затем нам предлагают попробовать выдержанное «оранжевое» вино – amber wine сегодня является одной из визитных карточек грузинского виноделия.

Музей и немного истории

Утро следующего дня начинаем с визита в дом-музей Александра Чавчавадзе.

Фото: Медиамакс

Большая часть дома была разрушена в 1854 году, через 7 лет после смерти князя, когда имам Шамиль начал поход в Кахетию и совершил набег на имение. Воины Шамиля взяли в плен 26-летнюю невестку Чавчавадзе – княгиню Анну. Восемь месяцев спустя княгиню обменяли на сына Шамиля Джамалуддина. Однако супругу Анне Давиду Чавчавадзе пришлось также заплатить огромный выкуп, который он взял в кредит в российском государственном банке. Несколько лет спустя князю не удалось вернуть кредит, и имение перешло в собственность банка, а затем – дома Романовых.

Фото: Медиамакс

Расхаживая по музею, я думал о том, что, может, именно из этой самой комнаты в октябре 1811 года Александр Чавчавадзе был командирован в Эривань к генерал-майору Лисаневичу, чтобы собрать сведения о предпринятой последним экспедиции против персов. А на этой веранде он, вероятно, собирался с мыслями накануне командировки в Эривань после завоевания города Паскевичем в 1827 году. В феврале 1828 года именно генерал-майор Чавчавадзе был назначен областным начальником и командующим войсками в Эриванской провинции. В том же году, во время русско-турецкой войны, Чавчавадзе командовал операцией во взятию Баязета.

Фото: Медиамакс

Летом 2019 года, до восхождения на Арарат, стоя там, где в свое время располагалась Баязетская крепость, и подумать не мог, что 4 года спустя окажусь в доме генерала, который воевал здесь почти 200 лет назад.

Парк и винодельня

Два столетия назад гостями имения бывали Пушкин, Лермонтов и Александр Дюма-отец.

Фото: Silk Hospitality

В гигантском парке, на территории которого расположено имение, много огромных деревьев, которые вполне могут «помнить» этих классиков. Воздух в парке настолько чистый и «вкусный», что с непривычки начинает кружиться голова.

Фото: Медиамакс

Головокружение приобретает более конкретный характер после похода на винодельню, где нас угощают молодым вином из закупленных недавно итальянских контейнеров, в которых вино проходит стабилизацию после пребывания в квеври – огромных глиняных амфорах (карасах).

Фото: Silk Hospitality

В один из таких квеври в своем фильме In Qvevri Veritas забрался Леонид Парфенов – смотрите с 06:50.

Помимо вина, на винодельне делают также виноградную водку – чачу. Замечательную!

Волшебный вечер

Вечером последнего дня собираемся на ужин на чистом воздухе на веранде ресторана Natella.

Фото: Silk Hospitality

Шеф-повар ресторана Ирма и ее сотрудники проводят мастер-класс для нашей группы: учимся готовить хачапури, хинкали и чурчхелу. Ирма обещает на ужин сюрприз: толму в соусе из сливок и пармезана. Скажу сразу: толма была очень вкусная!

Фото: Silk Hospitality

Алекс рассказывает, как учился гостиничному бизнесу в Англии благодаря средствам, которые его отец каким-то чудом сумел отложить в голодные 90-е. Он, как и я, любит ходить в горы. Алекс рассказывает о восхождении на Казбек, я - о восхождении на Арарат.

Фото: Silk Hospitality

Скоро к нам присоединяются управляющий партнер Tsinandali Estate Георгий Харабадзе и его гостья - родившаяся в Ираке, обладающая ливанским паспортом и прожившая всю жизнь во Франции армянка, пишущая книгу о выдающихся женщинах Кавказа.

Георгий Харабадзе рассказывает о жизни в Москве в конце 80-х, о тонкостях общения со звездами мировой классической музыки, я вспоминаю о наших приключениях со звездами рок-музыки. Говорю Георгию, что моя подруга и одноклассница Юлия Петросян-Бойл – вице-президент National Geographic - уже много лет в партнерстве с Silk Road Group издает в Грузии National Geographic Magazine на грузинском. Георгий улыбается и говорит, что Юлия осенью 2022 года была его гостьей в Цинандали, когда приезжала в Грузию по случаю 10-летия издания National Geographic Magazine.

Справа налево: Юлия Петросян-Бойл, президент Грузии Саломе Зурабишвили и Георгий Рамишвили Фото: Silk Hospitality

И я понимаю, что идея Tsinandali Estate работает - заложенные Александром Чавчавадзе традиции продолжаются. Мы сидим на фоне Кавказским гор, пьем вино, переходим с русского на английский и обратно, находим общих друзей. И это был не шаблонный «пресс-тур», а замечательное путешествие, в котором нам посчастливилось встретиться с замечательными людьми.

Ара Тадевосян