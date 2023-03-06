Релоканты провели «уборку» в духовной столице Армении

Живущие в Эчмиадзине россияне привели в порядок территорию у церкви Святой Рипсиме. 4 марта субботник собрал около 30 человек - некоторые пришли целыми семьями.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Мэрия «вооружила» добровольцев лопатами, граблями, перчатками и пакетами. За два часа удалось собрать целый грузовик «трофеев».

Антон, релокант:

«Я пришел, чтобы поучвствовать в полезном деле. Помочь городу, в котором теперь живу, пообщаться с ребятами, которые тоже сюда переехали».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Вместе с приезжими грабли в руки взяли и те, для кого Эчмиадзин – родной дом.

Ованес, житель Эчмиадзина:

«Ребята очень хорошо поработали, спасибо им. Мы рады вместе с ними наводить чистоту и порядок. Я - агроном. Теперь мы планируем высадить на этом пустыре деревья, чтобы было зелено и красиво».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Сегодня в Эчмиадзине проживают более 200 релокантов. У них есть свой чат в Telegram. Помимо повседневных забот там обсуждают, как лучше интегрироваться в новой среде: где учить армянский язык и применять свои профессиональные навыки, какой вклад внести в жизнь города. Среди прочего регулярно поднимается тема мусора.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Сначала релоканты написали письмо в администрацию, а потом один из участников чата, Роман, дошел и до приемной мэра Дианы Гаспарян.

Роман, релокант:

«Мэр не стала отрицать проблему и была рада нашей инициативе. Мне кажется, местные чиновники понимают, что в Эчмиадзине есть сильное русское сообщество, которое можно использовать для развития города».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

По мнению приезжих, в Эчмиадзине есть еще много мест, где можно прибраться. Релоканты готовы выходить на уборку снова. Главное – решить вопрос с доступом к инвентарю.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

В комментариях под новостью о субботнике в официальной группе мэрии на Facebook многие благодарили приезжих за помощь, выразив надежду, что этот пример станет заразительным и для местных жителей.

Евгений Зайцев (текст и фотографии)