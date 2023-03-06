Релоканты провели «уборку» в духовной столице Армении - Mediamax.am

exclusive
428 просмотров

Релоканты провели «уборку» в духовной столице Армении


Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс


Живущие в Эчмиадзине россияне привели в порядок территорию у церкви Святой Рипсиме. 4 марта субботник собрал около 30 человек - некоторые пришли целыми семьями.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Мэрия «вооружила» добровольцев лопатами, граблями, перчатками и пакетами. За два часа удалось собрать целый грузовик «трофеев».

 

Антон, релокант:

 

«Я пришел, чтобы поучвствовать в полезном деле. Помочь городу, в котором теперь живу, пообщаться с ребятами, которые тоже сюда переехали».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Вместе с приезжими грабли в руки взяли и те, для кого Эчмиадзин – родной дом.

 

Ованес, житель Эчмиадзина:

 

«Ребята очень хорошо поработали, спасибо им. Мы рады вместе с ними наводить чистоту и порядок. Я - агроном. Теперь мы планируем высадить на этом пустыре деревья, чтобы было зелено и красиво».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Сегодня в Эчмиадзине проживают более 200 релокантов. У них есть свой чат в Telegram. Помимо повседневных забот там обсуждают, как лучше интегрироваться в новой среде: где учить армянский язык и применять свои профессиональные навыки, какой вклад внести в жизнь города. Среди прочего регулярно поднимается тема мусора.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

Сначала релоканты написали письмо в администрацию, а потом один из участников чата, Роман, дошел и до приемной мэра Дианы Гаспарян.

 

Роман, релокант:

 

«Мэр не стала отрицать проблему и была рада нашей инициативе. Мне кажется, местные чиновники понимают, что в Эчмиадзине есть сильное русское сообщество, которое можно использовать для развития города».

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

По мнению приезжих, в Эчмиадзине есть еще много мест, где можно прибраться. Релоканты готовы выходить на уборку снова. Главное – решить вопрос с доступом к инвентарю.

Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс

В комментариях под новостью о субботнике в официальной группе мэрии на Facebook многие благодарили приезжих за помощь, выразив надежду, что этот пример станет заразительным и для местных жителей.

 

Евгений Зайцев (текст и фотографии)

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Специальные репортажи | Март 6, 2023 10:21
Релоканты провели «уборку» в духовной столице Армении

Специальные репортажи | Январь 25, 2023 18:07
Валерия Черницкая: «В Армении три «проблемы» - вкусная еда, хорошее вино и очень добрые люди»

Специальные репортажи | Декабрь 3, 2022 00:10
Хороший пример заразителен. Как «Армянский лагерь» меняет отношение к людям с ограниченными возможностями

Специальные репортажи | Ноябрь 12, 2022 12:54
ПЭУ: Новое «посольство» в Ереване

Специальные репортажи | Июль 3, 2022 00:11
Россияне решили вдохнуть новую жизнь в Ереванский ботанический сад
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023