Релоканты провели «уборку» в духовной столице Армении

Живущие в Эчмиадзине россияне привели в порядок территорию у церкви Святой Рипсиме. 4 марта субботник собрал около 30 человек - некоторые пришли целыми семьями.
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
Мэрия «вооружила» добровольцев лопатами, граблями, перчатками и пакетами. За два часа удалось собрать целый грузовик «трофеев».
Антон, релокант:
«Я пришел, чтобы поучвствовать в полезном деле. Помочь городу, в котором теперь живу, пообщаться с ребятами, которые тоже сюда переехали».
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
Вместе с приезжими грабли в руки взяли и те, для кого Эчмиадзин – родной дом.
Ованес, житель Эчмиадзина:
«Ребята очень хорошо поработали, спасибо им. Мы рады вместе с ними наводить чистоту и порядок. Я - агроном. Теперь мы планируем высадить на этом пустыре деревья, чтобы было зелено и красиво».
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
Сегодня в Эчмиадзине проживают более 200 релокантов. У них есть свой чат в Telegram. Помимо повседневных забот там обсуждают, как лучше интегрироваться в новой среде: где учить армянский язык и применять свои профессиональные навыки, какой вклад внести в жизнь города. Среди прочего регулярно поднимается тема мусора.
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
Сначала релоканты написали письмо в администрацию, а потом один из участников чата, Роман, дошел и до приемной мэра Дианы Гаспарян.
Роман, релокант:
«Мэр не стала отрицать проблему и была рада нашей инициативе. Мне кажется, местные чиновники понимают, что в Эчмиадзине есть сильное русское сообщество, которое можно использовать для развития города».
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
По мнению приезжих, в Эчмиадзине есть еще много мест, где можно прибраться. Релоканты готовы выходить на уборку снова. Главное – решить вопрос с доступом к инвентарю.
Фото: Евгений Зайцев/Медиамакс
В комментариях под новостью о субботнике в официальной группе мэрии на Facebook многие благодарили приезжих за помощь, выразив надежду, что этот пример станет заразительным и для местных жителей.
Евгений Зайцев (текст и фотографии)
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