ПЭУ: Новое «посольство» в Ереване

«В Ереване, на улице Сармена, открылось новое посольство»: так мог бы звучать очередной новостной заголовок, если бы двухэтажный дом с флагом действительно был бы дипломатическим представительством какой-то страны. В нашем случае новое «посольство» представляет в Ереване «эстетические удовольствия» и здесь рады абсолютно всем, вне зависимости от национальности, вероисповедания и различных предпочтений.

Новое пространство, которое работает в формате бара и не только, так и называется – «Посольство эстетических удовольствий» - ПЭУ. Основали его ребята из творческого объединения Esthetic Joys и известного в Москве бара «Ровесник».

Фото: ПЭУ

За синей дверью ПЭУ несколько локаций – бар во дворе для аперитивов и общения, шумный бар с музыкой по выходным, задний двор с лежаками, гранатовым деревом и «пулпулаком», терраса для игры в шахматы или нарды.

Фото: ПЭУ

В беседе с Медиамакс сооснователи ПЭУ Саша Мартынов и Миша Райвичер рассказали об идеи и концепции посольства, а шеф-бармен Дмитрий Семенов поделился историей авторских, «эмигрантских» коктейлей.

Посольство мира

Миша Райвичер, сооснователь ПЭУ, исполнительный продюсер Esthetic Joys

ПЭУ – это место встреч. Для ребят, которые только переехали и пока не знакомы с Арменией, для переехавших ранее и конечно для местных. Здесь все знакомятся, находят новых друзей, заводят рабочие связи, поддерживают друг друга.

Миша Райвичер Фото: Медиамакс

Название - это аллюзия, ирония на тему настоящего посольства. «Посольство эстетических удовольствий» - представительство людей, отождествляющих себя с культурным, эстетическим образом жизни, разделяющих определенные ценности, широту взглядов и интересов.

Фото: Медиамакс

У нас есть даже свои паспорта. С паспортом ты становишься членом сообщества. Планируем, что на крупных мероприятиях у нас будет «паспортный стол», где будут ставить специальные печати и у вас будет такая книжечка мероприятий и совместных впечатлений.

Саша Мартынов, сооснователь ПЭУ и московского бара «Ровесник»

За свою жизнь я сам три раза переезжал и знаю, как сложно интегироваться в новом городе. Классно, когда есть место, которое облегчает этот процесс. ПЭУ старается сделать именно это. Но мы не только для переехавших, это идеальное место для всех людей в городе. Здесь добрая атмосфера принятия всех. У нас и команда мультинациональная, работает много армян.

Саша Мартынов Фото: Медиамакс

Очень важно понимать, что это не место про деньги или про классический общепит. Через ПЭУ мы стараемся транслировать то добро, которое в наших силах. Здесь проходят благотворительные мероприятия, шахматные турниры. Это домашнее, дружественное место - посольство мира.

Идея создания

Миша Райвичер

В Москве у нас было творческого объединение Esthetic Joys. Каждый год в разных локациях мы проводили большое мероприятие, которое называлось «Вечер эстетических удовольствий». Еще с первого подобного мероприятия мы подумали, что было бы здорово создать одно постоянное пространство в городе. Среда для нас всегда была очень важна, место должно было стать фундаментальной сущностью нашей задумки и никак не удавалось найти идеальное пространство. В один год к «Вечеру эстетических удовольствий» присоединились ребята из бара «Ровесник», они взяли самый большой танцпол и он стал одним из самых успешных, где люди веселились до утра. Это было наше первое сотрудничество, и мы поняли, что нам очень комфортно и интересно работать вместе.

Фото: ПЭУ

После начала войны в Украине, мы параллельно искали возможности для начала какого-то проекта в Армении или Грузии. Нам повезло, так как в Армении с помощью друзей удалось найти подходящее место. Увидев этот ереванский дом, все поняли – надо делать.

Саша Мартынов

У нас достаточно большая команда и есть люди, которые постоянно живут в Армении, другие постоянно в переездах.

Фото: ПЭУ

В целом, в Ереван мы приехали основательно и открывая ПЭУ, хотели создать полезное место для города, для страны. В Армении к нам отнеслись очень дружелюбно, гостеприимно и нам очень хочется быть полезными здесь.

Бар-трансформер с разными эмоциями

Саша Мартынов

В ПЭУ сочетаются 4-5 разных концепций, эмоций и локаций.

Прямо у входа, на первом этаже, у нас бар, где люди общаются, знакомятся, могут выпить легкие коктейли.

Фото: ПЭУ

На втором этаже – внутри дома, закрытый бар. Здесь обычно бывает более шумно, стоит DJ-стол, где с пятницы по воскресенье вечерами играют сеты. С удовольствием готовы сотрудничать с местными артистами, можем стать площадкой для начинающих. На нашу страничку в Инстаграме часто отправляют разные миксы, наш арт-директор все слушает и, если нам нравится, мы связываемся с артистом.

Фото: Медиамакс

Бар второго этажа отличается и коктейльной картой. Здесь у нас есть настойки, которые делаем сами, есть шоты с гранатом, армянским базиликом (рехан) и тархуном. У шеф-бармена есть авторские коктейли, в них также используется много местных ингредиентов.

Фото: Медиамакс

В ПЭУ мы пытаемся подчеркнуть локальность и армянскую атмосферу этого пространства. На заднем дворе, например, у нас сад, с гранатами, финиками и персиками. Там же мы поставили «пулпулак», как отклик к местной культуре. В этой локации можно спокойно поработать днем, а вечером, при красивом освящении, здесь приятно посидеть с друзьями. Погода в Ереване позволяет делать это даже в ноябре.

Фото: ПЭУ

На втором этаже есть веранда, где можно играть в шахматы, нарды. На веранде также есть бар, где кроме коктейлей есть разливное пиво и вино. Винная карта у нас полностью армянская, так как нам хотелось поддержать местных виноделов. Музыка на веранде обычно поспокойнее.

Фото: ПЭУ

Когда мы смотрели это помещение, нам очень понравился именно каскад строения.

ПЭУ – это трансформер из разных концепций и приходя сюда, человек за один вечер может испытать сразу несколько эмоций.

Миша Райвичер

По будням у нас нет шумных, танцевальных мероприятий, так что в эти дни в ПЭУ можно прийти для более камерного времяпрепровождения. Можно погулять по саду, выпить коктейли, пообщаться с друзьями.

Фото: ПЭУ

В выходные по вечерам атмосфера более танцевальная, но в первую половину дня мы стараемся проводить разные турниры - по шахматам, нардам. Недавно у нас был турнир «Что? Где? Когда?», который мы называем «Когда? Что? Где?». Планируем расширить формат подобных мероприятий. Например, недавно в ПЭУ прошла лекция на тему «Ереван глазами инженера», которую провел историк архитектуры Айрат Багаутдинов.

Фото: ПЭУ

Мы хотим, чтоб «Посольство эстетических удовольствий» стало местом культурного, интеллектуального и развлекательного досуга.

Меню

Саша Мартынов

Наше меню пока не очень большое. Есть несколько намазок, которые отлично сочетаются с коктейлями. Есть оливки, другие закуски, сэндвичи, в том числе - вегетарианские.

Фото: ПЭУ

Мы хотим создать связь с нашими другими проектами в плане кухни. Например, в «Ровеснике» у нас было популярное канадское блюдо - картошка с сыром и соусом. В меню ПЭУ она тоже есть, но мы сделали аллюзию с местными ингредиентами.

Фото: ПЭУ

Для приготовления этого блюда в Ереване мы используем местный сыр Чечил. Будем стараться постоянно менять меню, чтобы у наших гостей были новые эмоции.

Коктейли с «эмигрантскими историями»

Дмитрий Семенов, шеф-бармен и управляющий ПЭУ

В коктейльной карте ПЭУ много твистов на классические коктейли с использованием локальных ингредиентов. Так же мы стараемся использовать армянские бренды алкоголя.

Дмитрий Семенов Фото: Медиамакс

Концепция коктейльной карты основана на сторителинге, все авторские коктейли связаны с эмигрантскими историями. Точнее, это истории людей, которые покидали родину в поисках лучшей жизни или пытались объединить вокруг себя людей и добиться каких-то перемен.

Фото: ПЭУ

Наш флагманский коктейль называется «Философский пароход». Ровно 100 лет назад на этом пароходе из России эмигрировало большое количество философов, поэтов и разных умов. В этом коктейле используется кордиал из армянской мелиссы.

Есть коктейль «Колокол». Так называлась первая русская революционная газета, которую в эмиграции издавал Александр Герцен. В этом коктейле - армянская виноградная водка, французский ликер Бенедиктин, бурбон и красный вермут.

Есть коктейль «Скат». Он назван в честь поп-певца Скэтмэна, который с детства сильно заикался и сделал это своей фишкой, создав свой неповторимый стиль. У него есть альбом, посвященный тому, что люди не должны делиться на расы, делать акцент на различия друг друга и из-за этого приходить к конфликтам. В этом коктейле мы используем одну из икон Армении – коньяк «Арарат», гранат, который так же является символом страны и Бенедиктин.

Фото: ПЭУ

Другой интересный коктейль - «Остров роз». Итальянский инженер нашел в океане место, которое незадокументировано никакими границами, построил там платформу, основал свое государства, открыл бар и создал коммуну.

«В Армении нас приняли, как в семью»

Миша Райвичер

Самое ценное для меня открытость и поддержка людей. В Армении все готовы помогать, делится контактам. Тебя принимают как в семью и ты приезжаешь сюда, как к себе домой.

Саша Мартынов

Я благодарен Армении, Еревану, что здесь я чувствую себя нужным и могу заниматься любимым делом. Армения дала нам возможность жить, творить и это очень важно.

Яна Шахраманян