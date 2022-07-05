Россияне решили вдохнуть новую жизнь в Ереванский ботанический сад

Группа переехавших в Армению россиян инициировала волонтерскую деятельность в Ереванским ботаническом саду. Цель инициативы – объединить людей, которые любят природу, хотят сделать сад более привлекательным и готовы раз в неделю приходить и помогать работникам.

Каждую среду ребята работают под руководством Зои Дутовой, которая заведует питомником Ереванского ботанического сада. Она переехала в Армению после 24 февраля, проработав 13 лет в ботаническом саду Санкт Петербурга.

По ее инициативе, у входа в сад уже открылся маленький магазин растений, где каждый желающий может приобрести растение в горшке. В ближайшее время откроется еще один подобный магазин уже на территории питомника. Это может немного хоть финансово помочь саду.

В беседе с Медиамакс волонтер Даниил Полианчик и Зоя Дутова рассказали о волонтерской работе в Ереванском ботаническом саду и поделились планами по реновации сада.

Даниил Полианчик, волонтер

Мы хотим быть полезными

В Ереван мы приехали с женой из Санкт Петербурга. Там я работал биологом в фармацевтической компании, но мне пришлось оставить работу и уехать. В Армении мы чуть больше двух месяцев. В данный момент я подтягиваю теоретические знания, ищу работу. Когда мы приехали, поняли, надо что-то делать, заниматься чем-то. Мы веганы и для начала создали веганский чат, познакомились со многими, в том числе и местными ребятами. Мы знали, что в Ереван приехал Илья, у него несколько веганских кафе в Москве. Он связался с Ботаническим садом, рассказал, что мы есть и можем помочь. Так мы оказались в саду, где работаем около 1,5 месяца.

Даниил Полианчик Фото: Медиамакс

Мы хотим быть полезными и как-то помочь армянскому обществу. Кроме волонтерства в Ботанического саду, участвуем в субботниках, работаем в приюте для животных.

Помощь обществу - наш принцип по жизни, потому что только все вместе мы можем сделать что-то лучше. Никак не хотим, чтобы это воспринималось в контексте «колониальной политики»: вот, приехали русские и знают, как лучше. У нас просто свежий взгляд и мы считаем, что надо делиться опытом.

Даниил Полианчик Фото: Медиамакс

Если у нас есть время и мы можем сделать что-то, почему не делать? Хочу подчеркнуть, что все эти движения инициировали не только переехавшие россияне. В Армении есть местные активисты и мы просто присоединяемся к движениям и хорошим тенденциям, которые уже есть здесь.

Новая модель финансирования Ботанического сада

В саду мы работаем под руководством Зои Дутовой, она новый руководитель питомника. Она пытается создать новую модель финансирования, чтобы Ботанический сад хоть частично начал окупать себя. На данном этапе мы расчищаем место под магазин в питомнике, где будут продаваться разные растения в горшках. Также готовим эти саженцы на продажу.

Фото: Медиамакс

В Армении много удивительных растений. Мы уже успели немного походить по горам, и там ты можешь встретить растения, которые когда-то видел только в горшках, а здесь они сами по себе растут на скалах.

Даниил Полианчик Фото: Медиамакс

Очень хочется, чтобы и Ботанический сад стал более насыщенным, к волонтерским работам присоединялись многие – в том числе местные жители. Очень радуют усилия нового директора сада. Мы с ними успели пообщаться, это замечательный человек, с котором мы «на одной волне».

Зоя Дутова, руководитель питомника Ереванского ботанического сада

Рада, что мой опыт пригодился в Армении

В Ереванском ботаническом саду я работаю 2 месяца, после переезда из России. Я была главным агрономом в Ботаническом институте имени В.Л. Комарова РАН, работала в подразделении Пятигорска и управляла садом почти 13 лет. У меня большой опыт в построении экспозиции и всего протокола агротехнических мероприятий. Очень рада, что этот опыт пригодился в Армении. Надеюсь, что сотрудничество с Ереванским ботаническим садом будет долговременным.

Создание сообщества в Ботаническом саду

Начав работу в питомнике, я предложила директору новую концепцию развития. Сейчас в мире большой запрос на питомники как место для сбора неравнодушных людей, для проведения мастер-классов, обменов растениями. Это создание сообщества, которое могло бы общаться круглый год и обогащать друг друга ботаническими знаниями.

Зоя Дутова Фото: Медиамакс

Было принято решение открыть в Ботаническом саду магазин, который будет на территории питомника и желающие смогут приобрести здесь разные растения в горшках. Один магазин уже начал работать у входа – на кассе. Мы решили перевести весь ассортимент питомника на закрытую корневую систему, чтобы люди, гуляя по саду, просто заходили в магазин и брали с собой горшок с растением.

Фото: Ереванский ботанический сад

Кроме этого, планируем расширить ассортимент, добавить пряно-ароматические травы, растения местной флоры. Флора Армении одна из самых богатых на Кавказе и можно ничего не завозить из заграницы, здесь все есть, растения великолепные. Проблема лишь в том, что биоразнообразие сокращается из-за того, что люди собирают эти растения из природы. Мы хотим затормозить этот процесс, объяснить людям, что эти растения можно спокойно выращивать у себя на подоконнике. Мы сами не берем их из природы, не занимаемся браконьерством, а выращиваем из семян.

Фото: Медиамакс

Ботанический сад – невероятно затратное учреждение, и так можно попытаться хоть частично покрыть некоторые расходы. Надеюсь, в течении 2-3 лет мы начнем покрывать хотя бы расходы на бензин, какие-то инструменты. Если дела пойдут хорошо, надеюсь, что и рабочие будут получать премиальные. Для меня это важно, потому что зарплаты, к сожалению, невысокие.

Лучшие волонтеры Еревана

Я невероятно ценю помощь ребят волонтеров. Часто говорю им – вы лучшие волонтеры Еревана! Они жизнелюбивые, очень трудолюбивые. Ребята действительно работают

наравне с садовыми рабочими, и с радостью берутся за все. Работа, конечно, не из легких – жара, физические нагрузки, но те, кто не боятся этих сложностей, могут смело приходить к нам.

Фото: Медиамакс

Сейчас мы собираемся по средам, но вскоре будем работать и по субботам, чтобы было удобнее для тех, кто работает. Я буду рада любой помощи, потому что сейчас она действительно нужна. Мы буквально возрождаем все с нуля.

Все желающие присоединиться к волонтерским работам в Ереванском ботаническом саду могут заранее позвонить по телефону 044 85 44 40.

Яна Шахраманян

Фото: Эмина Аристакесяна